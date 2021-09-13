周 琳

原标题：惩治财经“黑嘴”要对症下药

国家网信办日前发布消息显示，自启动相关平台违规采编发布财经类信息专项整治以来，已处置违规“自媒体”账号2929个，清理有害信息47153条，相关专项整治工作正在有序推进，建设清朗网络空间见到成效，彰显出监管层对保护投资者尤其是中小投资者的决心，对维护市场健康稳定发展具有积极作用。

财富管理市场是资金场，更是信息场，信息披露的及时、全面、真实是市场各项功能发挥的重要前提。而财经“黑嘴”的存在恰恰打破了信息传播的正常规律，加剧了信息不对称，引发内幕交易和价格操纵等乱象，所以一直是严厉打击的对象。

财经“黑嘴”主要有两类：一是未取得相关理财咨询资质，诈骗他人财物，或以伪劣产品和服务坑害投资者；二是已经取得相关财经领域从业资质，但涉嫌违法、违规、违背职业道德进行理财相关的预测或推销所谓“财商课”，把本该用在正道的专业知识用来行骗。如今，在一系列新媒体工具助力下，财经“黑嘴”传播更广、速度更快、影响更恶劣。比如，少数财经“自媒体”大号已经出现所谓的“产业化”“产品化”特征。再如，部分财经“自媒体”利用移动互联网技术制作所谓的手机炒股软件，“一对一”向粉丝私信售卖，带有极大隐蔽性和欺骗性，危害也更大。

针对这些财经“黑嘴”的新特点，整治手段必须对症下药。一方面，要加强证券、银行、新闻媒体等相关领域监管部门的协调，发挥多方合力，强化财富管理市场的信息管理，斩断财经“黑嘴”的所谓产业链条，严格相关商业广告、手机软件、泛金融服务或产品的事前审批和事后监管制度。

另一方面，在受害人的民事救济问题上，由于多数财富管理市场实行“风险自负”原则，投资观点大多被认为是建议，诉讼时，“黑嘴”的行为与受害人投资损失间的因果关系很难举证证明。因此，关于财经“黑嘴”的惩治目前大多采用行政处罚方式，选择民事赔偿与刑罚制裁的案例不多。针对这些问题，应在立法层面继续完善相关制度，提升打击“黑嘴”的威慑力。

对于普通投资者来说，还要提高风险意识，增加专业知识，不要轻信财富神话，避免掉入“黑嘴”们设下的陷阱。

(责编：赵超、陈键)