吉蕾蕾

原标题：快递业持续保持中高速增长

国家邮政局近日发布2021年8月份中国快递发展指数报告。报告显示，2021年8月份中国快递发展指数为357.4，同比提高9.2%。其中，发展规模指数为346.4，增幅达22.1%，持续保持中高速发展态势。

“快递业务量保持中高速增长的原因是多方面的。”国家邮政局发展研究中心业务研究三部副主任王岳含认为，今年以来，快递市场规模不断扩大，一方面得益于中国消费市场加快线上线下融合发展；另一方面三线、四线城市及农村等市场的潜力得到激发，也使快递业获得扩大规模的机会。

王岳含分析，进入8月，夏季生鲜水果迎来丰收，四川芒果、云南石榴、宁夏硒砂瓜等农产品陆续上市，寄递需求旺盛。随着快递企业不断深入探索“交邮、邮快、交快”等合作模式，持续推进“快递进村”工程，健全农村配送网络，农村地区快递服务水平将得到有效提升。截至目前，主要快递品牌在全国98%的乡镇实现了网点覆盖。同时，农产品寄递定制化服务方案日益成熟，服务体系不断完善，产运销服务能力进一步增强。

电商促销持续发力，线上寄递需求强劲，也为快递业赢得了新的发展机遇。在“818”购物节与“七夕”促销叠加影响下，鲜花销售迎来高峰，线上销售尤其是直播带货不断创出佳绩；东京奥运会更是激发消费者对健身产品的购买热情，与健身相关商品寄递需求明显增强。

快递有效申诉率直接反映了快递企业的服务质量和综合实力。数据显示，8月份，快递服务质量指数为630.8，同比增长7.7%。从各分项指标看，快递有效申诉率为百万分之0.21；快递服务公众满意度为79.8分，同比提升1.3分；重点地区72小时准时率为77.7%，同比提升0.3个百分点。

为确保寄递渠道防疫安全，保障服务时效，按照国家邮政局的统一部署，快递企业严格执行疫情防控相关规范建议，加强从业人员与快件安全防护，实施从入仓转运到网点寄递三重消杀，确保常态化疫情防控下快递包裹能够收得安心。面对部分机场暂时关闭对航空寄递造成的影响，快递企业通过组建临时集散中心、增开临时航线等方式，持续补充航空运力。同时，不断加强全网运营管控，强化数据分析运用，优化路由结构，发挥协同效应，有效保障寄递服务质量。

如今，随着快递寄递网络不断下沉，极大地促进了工业品下乡、农产品进城的步伐，这种双向流通也有效满足了人们日益增长的消费需要。据统计，8月份，快递服务支撑网络零售额预计超8000亿元，劳动生产率稳步提升。

快递服务支撑网络零售主要体现在两个方面。首先，基础设施建设不断升级。快递企业在浙江、山西、湖南等地加强枢纽及园区建设，通过打造多功能的多式联运枢纽中心、智能化的科技产业物流园区和现代化的电子商务集散基地，进一步发挥快递业集聚发展优势，助力当地及周边地区经济社会高质量发展。

其次，航空运输能力稳步增强。主要快递企业持续加大航空网络建设，新开通“南宁—吉隆坡”“南宁—马尼拉”“广州—东京”三条全货运航线，为中国制造业“出海”提供更加高效、稳定的运输保障。随着京东获批筹建航空货运公司，快递业自有航空运输能力有望实现新跨越。

此外，跨境寄递服务能力持续提升。快递企业正式开启“中—韩”跨境5日达包裹专线，相继开通中国至泰国、越南、柬埔寨的全链路跨境直送服务。消费者下单时只需勾选“官方直运”，即可享受包裹“一单到底”配送上门的便捷服务。

国家邮政局局长马军胜表示，积极稳妥推进快递“出海”，对于完善国际寄递网络、增强远程递送能力、提升联通服务水平具有重要意义。

快递运行旺季即将到来，预计9月份快递业务量增速有望达到25%。随着寄递网络继续深入城乡，面向国际的揽收、处理、运输、通关、投递能力不断增强，正在实施的快递进村、快递进厂和快递出海工程的加快推进，快递业覆盖范围、服务能力将得到大幅度拓展，将为用户带来更加便捷的消费体验。

(责编：赵超、陈键)