祝君壁

原标题：城市数据治理工程加速落地

数据治理是全球性新问题。中国作为数字经济大国、数据治理大国，开展数据治理对驱动数字经济创新发展、全面提升政府治理效能以及赋能公共服务和社会治理具有重大意义。根据市场研究机构IDC预测，2021年，我国大数据市场整体规模超110亿美元，且有望在2025年超过250亿美元，呈现出强劲的增长态势。

推进数据安全和数据要素一体化治理迈上新台阶，为建设数字中国作出更大贡献，也为全球数据治理贡献高水平的中国方案，成为业内共同目标。

创新提升政务服务效能

小李是武汉市一家药店的经理。过去，要开药店，一般需要往返相关机构3次至4次办理各种手续，办证时间平均30个工作日。而1个月前，小李在武汉市政务中心“一业一证”窗口只提交了一次申请材料，一周后就拿到了含药品经营、医疗器械经营、食品经营三个许可在内的行业综合许可证，节约了不少时间。

许多便利都得益于数字化政务服务中心的建设，这也是中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）旗下长江云通子公司武汉大数据产业发展有限公司为武汉市量身定制的项目。项目负责人介绍，“一业一证”政策目前在武汉市餐馆、书店等首批15个行业试点实施，实现一个行业准营涉及的多张许可证整合为一张行业综合许可证，做到“一证准营、一码亮证”。实现“一网通办”，不管是个人还是企业，在政务办理过程中都感受到了便捷。

城市数据治理能力的持续升级，为百姓生活带来诸多便利。今年《政府工作报告》明确提出，要实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办。为此，中国系统正式发布了数字大脑“数字化政务服务中心”解决方案。面向“一网通办、一事联办、跨省通办、一窗通办”等场景下的办事需求，提供上百个可快速搭建的标准化、场景化办事流程，使政务服务更加便捷高效。这正是数据治理工程能够给百姓带来的最切实体验。

服务高效了，个人信息防护也要更安全。《数据安全法》9月正式实施，《个人信息保护法》也将于11月1日正式施行。面对市场的迫切需求，城市数据治理既要构建可控的数据安全体系，又要构建高效规范的数据要素和流通体系，需要在两者之间找到破解之道。日前，中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）和清华大学联合发布《2021中国城市数据治理工程白皮书》（以下简称“《白皮书》”）为解决上述问题提供了思路。

“推进城市数据治理工作必须坚持安全为先，必须激活数据要素，必须强化联合创新。”中国电子信息产业集团有限公司董事长、党组书记芮晓武表示，《白皮书》在国内首次提出数据安全和数据要素一体化治理解决方案，为城市数据治理工作提供理论参考和实践指引。

中国信息安全研究院副院长左晓栋认为，《白皮书》关于数据治理工程方案的设计思路，就是在促进数据要素流通的过程中，充分保护个人信息和重要数据及企业商业秘密的安全，符合《个人信息保护法》的相关要求。

充分释放数据要素价值

“预计到今年年底，中国电子城市数据治理工程在四川德阳市的第一个数据产品有望投入使用。”中国电子副总经理陆志鹏告诉记者，作为中国电子“全国城市数据治理工程”首批试点城市，德阳市将在金融、能源、工业和医疗四个领域内，率先进行数据元件开发。

在数字时代，数据上升为新的生产要素，充分释放数据要素价值，发挥好数据在数字社会发展中的基础性和支撑性关键作用，是数字时代社会发展的必然规律。

陆志鹏表示，中国电子构建了制度、技术和市场数据治理三大体系，提出“打造‘一库双链’，培育三级市场”数据要素核心理念和“关键数据入库、双向风险隔离、三级安全管控”的数据安全理念，探索从数据治理入手，提升城市治理体系和治理能力现代化。

城市数据治理到底缺什么？陆志鹏认为，在数字城市的数据治理与应用中，仍缺乏可持续的动力机制和长效运营发展模式。

“将数据交易分级分类，有助于针对不同市场，引入不同管理、运营、开发主体，以及制定相匹配的法律法规和管理制度体系，让各参与主体之间的权责利关系更清晰。”陆志鹏介绍，“打造‘一库双链’，培育三级市场”模式，即通过构建“数据金库”，打通数据资产链和数据价值链，催生数据资源、数据元件、数据产品三级市场，从而将数据资源加工为可析权、可计量、可定价且风险可控的初级产品。

上述思路在《白皮书》中得到印证。《白皮书》提出“1144”总体实施架构，即构建一个数据金库，建立一套数据要素操作系统，涵养治理现代化、高质量发展、民生服务、科技创新四大应用生态，建设组织架构、管理制度、法律法规、安全管理四大制度体系。

陆志鹏表示，有别于传统做法，该模式通过创造性定义“数据元件”和“数据金库”的产品内涵和标准，使其共同发挥“中间态”和“隔离层”作用，保障数据安全，不断提升数据治理的效率、规范定价、降低成本，促进数据的安全流通与高效配置。

加快数据要素市场培育

“目前，中国电子正积极推动数据安全与数据要素一体化治理解决方案在浙江、上海、湖北武汉、四川德阳等地落地，已经与武汉、德阳两市签署试点协议并在德阳市入场实施。”陆志鹏介绍。此外，中国电子还着力推进与福建省和山东济南、江苏南通、云南大理等20余个省市的合作洽谈，吸引了300余家企业参与生态联盟构建，共同推进数据治理工程研发和市场培育工作。

预计今年年底，德阳市将围绕数据的归集、治理、交易以及数据要素三级市场培育，改革政府职能、调整组织结构、完善政策体系，并在全国率先发布一批数据元件，探索形成数据要素市场化配置新模式。德阳市委常委、副市长赵兴旺表示，中国电子与德阳市的合作标志着在数据要素赋能城市建设的探索之路上迈出坚实一步，将不断提升城市的“数据值”和人民的“幸福值”。

中国电子系统技术有限公司现代数字城市研究院院长乔亲旺告诉记者，中国电子开展数据治理工程具有良好的市场基础。“当前，中国电子已经与全国46座城市实现数字城市整体合作，在全国16座城市开展政府领域的数据治理服务工作。这为在全国探索数据治理工程和数据要素市场化配置奠定了非常好的基础。”

乔亲旺表示，未来，中国电子将以数据创新中心作为关键落地载体，统一面向城市提供数据治理与运营服务，打造数字经济创新基地。预计每座城市会形成5家至10家数据元件开发商、100家左右数据应用开发商。

(责编：赵超、陈键)