赵丽梅

原标题：横琴、前海建设蓝图如何“全面施工”

“两个合作区方案的正式公布，标志着横琴、前海建设进入全面施工、全面推进的新阶段。”9月9日，在国新办就横琴、前海开发建设有关情况举行的发布会上，广东省常务副省长林克庆表示，这为新发展阶段广东改革发展提供了新的重大历史机遇。

日前，中共中央、国务院相继印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（以下简称《横琴方案》）《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（以下简称《前海方案》）。其中，《横琴方案》聚焦为澳门产业适度多元发展创造条件；《前海方案》则聚焦“扩区”和“改革开放”两个重点。

在发布会上，国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮表示，建设横琴粤澳深度合作区、全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放，是深入实施《粤港澳大湾区发展规划纲要》的重大举措，有利于提升粤港澳合作水平，把大湾区建设引向深入；有利于丰富“一国两制”实践，支持港澳长期繁荣稳定；以及进一步深化改革、扩大开放，更好推动国内国际双循环相互促进。

当前，横琴实体经济发展还不够充分，在促进澳门产业多元发展方面任重道远。《横琴方案》提出在合作区发展科技研发和高端制造产业、发展中医药等澳门品牌工业、发展文旅会展商贸产业、发展现代金融产业四大新产业，从而促进澳门产业多元发展。

“横琴的空间还是比较有限，发展新兴产业绝不是‘来者不拒’，什么产业都可以上，而是要有所为、有所不为，更不能搞成注册经济和所谓的‘总部经济’，而是要发展实业、解决就业，形成实实在在的‘人气儿’。”丛亮说。

丛亮表示，这四大新产业中有很多细分门类。下一步国家发改委将会同粤澳两地和有关部门，制定合作区鼓励类产业目录，修编《横琴总体发展规划》，进一步细化产业门类，聚焦优势领域，从政策、人力、财力等方面多管齐下，聚力攻坚，推动产业加快发展。

为支持横琴发展，在企业所得税、个人所得税以及进口关税等方面提出了一系列财税支持政策。财政部副部长许宏才表示，在横琴除了实施特殊的税收优惠政策，还将在财力方面给予积极支持。

许宏才说，税收优惠政策的实施难免会带来中央和地方财政的减收，为支持横琴财政可持续，中央减收由中央财政承担，不扣减对地方的转移支付；合作区地方减收，中央财政专门安排综合财力补助。

海关总署副署长邹志武表示，将会加强与澳门海关以及有关管理部门之间的相互联系配合，加大监管制度创新的力度，为合作区量身定制强化监管和优化服务相结合的监管制度和配套保障措施。

《前海方案》公布后，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里，扩容7倍。丛亮表示，这主要是基于两方面的考虑：一是扩区有利于为深化前海改革开放提供更大的发展空间；二是扩区也有利于为香港创造更多的机遇。

丛亮指出，下一步，国家发改委将稳步实施扩区，并将前海合作区的金融改革创新、法律事务合作等既有的支持政策覆盖到扩区后的全部区域，为全面深化前海改革开放提供更加有力的支撑。同时，统筹研究探索行政区和经济区适度分离下的管理体制问题，调动各方面的积极性。

纵观两个方案，推进金融的互联互通是粤港澳大湾区规则衔接和机制对接的重要内容，金融业也是横琴、前海的发展重点。

中国人民银行副行长、国家外汇局局长潘功胜表示，人民银行和国家外汇管理局将持续加大金融支持横琴、前海建设力度。在设计横琴的开放型金融制度安排，探索构建电子围网系统的同时，依托前海加强深港金融合作，进一步发挥香港国际金融中心的作用，聚焦资金要素的跨境自由流动，促进两地之间金融服务业的开放和联通。逐步构建与国际接轨的金融规则体系，提升和完善市场化、法治化、国际化的金融环境，引领中国金融业的对外开放。另外，还将建立和完善金融风险监测、防范和化解体系。

林克庆表示，广东将携手港澳一步步将两个合作区建设的宏伟蓝图变成美好现实。一方面，全力构建政策规划法律体系，研究制定推动横琴、前海合作区建设的政策文件；推动编制横琴、前海新一轮总体发展规划；研究起草横琴合作区条例、修订前海合作区条例。另一方面，将全力推进重点任务、重大项目、重要产业落地落实，将两个合作区方案各项任务落细、项目落地、产业落实。

澳门特别行政区行政法务司司长张永春表示，《横琴方案》制度设计新、改革力度大、开放范围广、政策含金量高，将为澳门长远发展注入新的动力，提供新的空间，创造新的机遇。

张永春表示，澳门特区政府将把握这个历史性机遇，与广东省发挥各自优势，形成强大合力，共同创造合作共赢的良好局面；同时，将分解任务清单，明确部门责任，全力落实各项任务，把横琴粤澳深度合作区建设好、发展好。

深圳作为粤港澳大湾区发展重要的一环，深圳市委副书记、市长覃伟中表示，将用好“扩区”的“新空间”和政策“新红利”，拓展深港合作的“新领域”和“新优势”。

香港特别行政区政务司司长李家超表示，《前海方案》将港深合作推向新的台阶，使两地更好发挥粤港澳大湾区两大中心城市的辐射带动功能。

(责编：赵超、陈键)