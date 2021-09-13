马春阳

原标题：市场需求推动稀有金属板块走高

近几个月，A股稀有金属板块呈现上涨行情。截至9月8日，以稀土与锂领域企业为主要成分股的中证稀有金属主题指数今年以来涨幅已达103.8%。

什么是稀有金属？根据各种元素的物理和化学性质，从技术来看主要包括稀有轻金属、稀有难熔金属、稀有分散金属、稀有稀土金属和稀有放射性金属等五类，而我们较为熟知的稀土、锂、钼、钛、钨、铟等就在其中。

在我国当前经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下，碳达峰、碳中和成为经济高质量转型的必由之路，新能源、储能等产业迎来发展机遇。而作为新能源上游产业链重要原料的稀土、锂、钨、铟等便搭上了新能源赛道的“顺风车”，今年以来需求大幅提升，在供给有限的局面下使得这些稀有金属量价齐升。

从中信二级行业稀有金属板块上市公司披露的半年报来看，业绩出现了显著增长。42家上市公司全部实现盈利，平均净利润同比增速达235.4%，其中有29家的净利润实现翻倍，12家利润增速超300%。

“需求量增长对利润的促进作用非常明显，同时，资源品涨价对资源品上市公司的业绩具有非常显著的乘数效应，这是因为资源品公司开采成本是既定的，下游资源品涨价带来的新增收入几乎可以全部转化为利润。”华富基金指数投资部基金经理李孝华认为，正是因为价格上涨对利润增长乘数效应的存在，在下游对稀有金属需求高景气而供给受到限制的背景下，整个稀有金属板块利润出现大幅增长。

再从单一品种看，稀土与锂无疑是受到新能源车板块景气加持最为明显的两个品种。“一辆新能源车对稀土的需求大约为一辆燃油车对稀土需求的3到5倍，今年以来新能源车的爆发式增长对稀土带来的增量需求是巨大的。至于锂，下游的主要需求领域是锂电池，而锂电池则主要应用在新能源车、消费电子等领域，这几个领域对锂需求的占比高达60%以上，其中新能源车动力电池对锂需求的占比就高达35%。”李孝华认为，随着新能源车渗透率的提升，市场对稀土和锂的需求将提升。

在市场呈现巨大需求的同时，供给端的“稀有”也使稀有金属价值倍增。以有“工业黄金”之称的稀土为例，虽然我国在稀土储量、产量及加工冶炼技术具备一定的优势，但过去一直存在管理不善的问题，近年来随着稀土战略地位的提升，我国从政策层面对稀土的供给进行了规范，稀土产量配额得到严格的限制，也因此其“稀有”属性倍增。

李孝华认为，结合稀土和锂两大板块的供给和需求，看出这两大板块下游需求的景气确定度高，同时供给端的紧俏也无法在短时间内得到有效缓解，因此以稀土和锂为代表的稀有金属板块的景气度或有望持续。

(责编：赵超、陈键)