郭树合 刘玉红

原标题：从“微粒贷”到“赌资盘”，骗局步步升级

在微信群里谎称办“微粒贷”，待“鱼儿”上钩后，骗取对方交手续费。后来，又瞄准大龄剩女，在婚恋网站用虚假身份骗取单身女性信任，诱导她们进入虚假赌博网站投资。经山东省惠民县检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处被告人赵小斌等8人有期徒刑十二年至有期徒刑一年一个月不等刑罚，各并处40万元至1万元不等罚金。一审判决后，有5名被告人不服提出上诉。日前，滨州市中级法院作出终审裁定，驳回上诉、维持原判。

小学学历的赵小斌刚成年就被家里人送去做学徒。后来，赵小斌看到不少和自己差不多大的人，都干电信诈骗发了财。他心里不平衡，也想去试试。一开始，赵小斌选择了难度系数最低的“微粒贷”实施诈骗。他和大舅哥郑辉用买来的微信号在微信群里发布“微粒贷”广告，吸引被害人加他们为微信好友。加上微信后，他先让对方提供手机号、银行卡等贷款办理材料，之后便以交付定金为由骗对方转账。

后来，郑辉自觉已经“出师”，便去了其他地方做“微粒贷”。郑辉走后，赵小斌又独自以办理“微粒贷”的名义骗取17名被害人6万余元。

2019年5月，赵小斌看到微信群里有人做“赌资盘”诈骗，便开始尝试。之后，康荣宣、许辛、赵小峰等人也陆续加入到“赌资盘”诈骗队伍中。赵小斌让他们用购买来的微信号在婚恋网站注册并开通会员，之后以相亲的名义添加单身女性的微信。待取得对方信任后，就诱导她们在虚假赌博网站投资。前几天都让被害人赚钱，对方玩两三次相信真能赚钱后，康荣宣等人就让她们加大投资。等对方的钱投得差不多了，便迅速将他们的钱“吃掉”。在这一过程中，赵小斌主要负责操作后台，充当赌博网站的客服，并准备聊天话术教授同伙，助力骗取被害人信任。

为让自己的团伙更加壮大，赵小斌还找来同村的赵小辉与赵小木一起参与电信诈骗，还让他们帮忙找人加入。据悉，在明知赵小斌实施电信网络诈骗的情况下，为获取经济利益，赵小辉仍以3000元的价格卖给赵小斌用自己身份证办理的银行账户、U盾及手机号，并提供微信二维码收款转账，涉案金额达49万余元。赵小木向赵小斌提供了一张用自己的身份证办理的银行卡用以收款转账，涉案金额36万余元。

因害怕被抓到，赵小斌等人的作案场所都是租来的，一般一个地方只待一个月，吃、住都在那里，由赵小斌全权包办。每隔一个月，赵小斌就利用非法途径购买一次虚假赌博网站，自己操作网站后台。

为使骗取的资金合法化，赵小斌还让李莎用自己的微信、支付宝绑定银行卡帮助洗钱。据悉，2018年12月，李莎就和赵小斌互加好友，直至2019年10月案发，李莎帮助赵小斌转账25笔，涉案金额达25万余元。此外，李莎还多次帮助赵小斌购买作案微信账号，辅助解封被冻结的涉案微信账号，共获利5.9万余元。

该案立案后，因被害人众多，惠民县检察院提前介入引导侦查。经查，截至案发，赵小斌共参与“微粒贷”及“赌资盘”诈骗43起，涉案金额达93万余元；郑辉参与“微粒贷”诈骗24起，涉案金额达7.6万余元；许辛、赵小峰参与实施“赌资盘”诈骗7起，涉案金额57万余元；康荣宣参与实施“赌资盘”诈骗9起，涉案金额达85万余元。2020年5月，惠民县检察院以赵小斌等8人涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。

(责编：赵超、陈键)