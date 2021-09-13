李慧颖、付敏、张逸之

原标题：“中国机遇”吸引跨国投资持续加码

数字经济成为跨国公司追逐的热点，绿色低碳蕴藏投资合作新空间，持续扩大开放带来强劲“引力”……记者从正在进行的第21届中国国际投资贸易洽谈会上了解到，中国以高质量发展的综合优势，吸引更多国际资本投资合作。

全球投资减速，我国吸引外资逆势增长

在本届投洽会上，两组数据引起与会的国际组织和机构负责人、跨国公司高管、知名专家等业界人士关注和热议。

联合国贸易和发展会议9日发布的《2021世界投资报告》显示，2020年全球对外直接投资额下降超过三分之一，降至1万亿美元，远低于全球金融危机后的低点，其中发展中国家工业绿地投资受到的影响尤其严重。

在全球投资大幅下降的背景下，2020年我国引进外资规模达到1493亿美元，逆势增长5.7%；今年前7个月，全国吸引外资同比增长30.9%，规模超过1000亿美元，达到1007.4亿美元。中国国际投资促进会会长马秀红在投洽会上介绍，去年我国不仅吸收外资规模创历史新高，还实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”。

多位与会人士认为，当前境外新冠肺炎疫情起伏不定，全球贸易投资减速，经济格局重塑，而中国成为全球最大的外资流入国，吸引着更多国际资本投资合作。

联合国贸易和发展会议投资和企业司司长詹晓宁在投洽会上表示，中国疫情防控形势向好，经济迅速恢复，产业结构不断优化，同时出台了一系列改革措施，进一步完善了外商投资环境。“这使得中国成为跨国公司投资的重要目的地，吸收外资创新高，外资质量不断优化。”

“戴尔在全球近三分之一的专利和75%的产能，是由在华的研发机构和工厂创造的。”戴尔科技集团全球副总裁周兵认为，中国对于跨国公司最大的吸引力在于其市场规模、生产成本、供应链配套、基础设施和人才的综合优势，这里不仅有巨大潜力的市场，更是生产和服务的基地。

跨国公司加码“新经济”

在本届投洽会上，绿色低碳、数字经济成为国际投资合作的热点。

ABB电气中国总裁赵永占说，中国正在大力发展数字化基础设施建设，疫情加快了各行业数字化赋能的速度，“这更加坚定了我们在中国的发展方向，要做电气行业的数字化领军企业”。去年ABB电气完成了对上海联桩新能源科技有限责任公司的收购，进一步拓展在电动交通领域的业务。

“在数字经济领域，中国拥有较好的投资环境。”周兵介绍说，戴尔从2016年开始跟踪全球4000多家企业的数字化转型趋势，其中中国企业表现突出，领军型企业数量不断增长。“这说明中国产业智能化升级的步伐坚实，数字经济的前景广阔。”他表示，目前戴尔已将先进存储设备的生产产能转移到厦门工厂，未来还会进一步加快数字经济和电子信息产业的投资。

绿色低碳创新，是吸引国际投资者的另一大热点。“我们正在和中国的合作伙伴探讨二氧化碳利用的技术。”空气化工产品（中国）投资有限公司中国区副总裁冯燕说，这家总部位于美国宾夕法尼亚州的工业气体公司，近几年大力开拓中国市场，在中国投资建设了200多个生产设施。“希望我们能够参与中国碳中和技术的合作，为‘双碳’目标的实现作贡献。”

持续开放“引力”增强

外资看好中国，不仅基于中国当前稳健复苏的经济，更因为中国持续深化改革、全面扩大开放带来的长久机遇。

在本次投洽会上，多位业界人士对外资企业开辟合作新领域新空间充满信心，期待分享中国庞大市场机遇和发展红利。

阿吉兰兄弟控股集团是沙特在华规模较大的民营企业，集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰说，中国持续开放、优化营商环境的改革举措取得巨大成就，得益于此，公司与顺丰速运、腾讯等中国领先企业合作达成了多个项目。“未来我们希望与更多中国企业携手，共促中沙双边经贸关系深入发展。”

“‘十四五’规划纲要表明，中国将继续欢迎和吸引外资，这对外国投资者来说是一个非常好的信号。”新加坡驻厦门总领事馆总领事吴俊明说，新加坡公司正在寻找与中国公司合作的机会，开拓新的机遇和空间。

(责编：赵超、陈键)