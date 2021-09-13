人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

粮食丰收后，如何再增产？

节粮减损可再造“无形良田”

邵琨
2021年09月13日08:57 | 来源：新华社
小字号
原标题：粮食丰收后，如何再增产？

　　粮食丰收后，如何再增产？记者从日前在山东济南举行的国际粮食减损大会上了解到，与会各方认为通过开源与节流并重，增产与减损并举，将“节粮减损等同于粮食增产”的理念贯穿到生产、收获、储存等多个环节，可以增加粮食有效供给的“无形良田”。

　　当前，全球粮食需求刚性增长，淡水等资源环境约束日益加剧，粮食增面积、提产量的难度越来越大。与会各方代表认识到，现在比以往任何时候都要更加重视减少粮食损失和浪费。

　　粮食生产背后是大量耕地、水、农资等要素的投入。农业农村部国际合作司司长隋鹏飞介绍，生产减损依然是大范围的、需要任重而道远的行动环节。特别是要建设旱涝保收的高标准农田，提升机械化、标准化作业水平，做到生产过程减损。

　　据山东省农业农村厅调查统计，山东省建成的高标准农田粮食亩产量可提高10%-20%，平均每亩可增产100公斤以上。高标准农田建设项目区亩均节水节电率分别可达24.3%和30.8%，农田灌溉水有效利用系数从之前的0.5提高到了0.64以上，水土资源利用效率大幅提升。

　　在此次会议发布的《国际粮食减损大会济南倡议》中，来自世界40多个国家、国际组织、企业、非政府组织共150名代表，倡议提升农业基础设施水平，加强粮食综合生产能力建设。

　　减少粮食损失和浪费，需要全方位全链条发力。小麦机收是确保夏粮丰产丰收的关键一环。农业农村部部长唐仁健在国际粮食减损大会上表示，我国小麦、水稻、玉米三大主粮机收率分别达到97.49%、93.73%和78.67%。今年夏粮机收损失率若降低一个百分点，就意味着增加粮食产量125万吨。

　　新冠肺炎疫情和气候变化等挑战，使得全球粮食系统面临前所未有的压力。2020年全球共有7.2亿到8.11亿人口面临饥饿威胁，全球近1/3人口无法获得充足的食物与营养，同时全球近1/3的食物被损失或浪费，为世界敲响了警钟。

　　在济南举行的国际粮食减损大会上，联合国粮农组织总干事屈冬玉在视频致辞中呼吁，各国群策群力、协调行动，减少粮食损失和浪费。

　　与会各方倡议，运用新技术、新设备、新工艺，加强集约、可持续、低碳的现代化粮食产后服务体系建设，实现产后全过程、系统化节粮减损，建设“无形良田”，实现“无地增产”。

　　在中储粮济南直属库，矗立着一个个体积庞大的粮仓。人们即便不进入粮仓，通过高清摄像头，也能清晰看到粮仓中的颗颗麦粒。中储粮济南直属库仓储管理处副处长安西友说：“粮仓自带中央空调，还有智能通风等绿色储粮技术。粮仓平均温度常年保持在15摄氏度及以下，最高粮温不超过25摄氏度，有效延缓粮食品质变化。”

　　目前，山东中储粮系统共安装4500个高清摄像头，28万个温度传感器，实时对粮情进行预警预测。中央储备粮综合损耗率从2%降至1%以下。以济南库为例，一个储存周期，粮食损耗减少1600多吨，相当于3000亩良田一季的粮食产量。

　　除了“大粮仓”，适合千家万户使用的“小粮囤”对节粮减损也很重要。会后发布的《国际粮食减损大会济南倡议》中专门提出，为农户提供科学储粮的技术培训和服务，重点加强小农户储粮新装具的推广和使用，提升粮食品质。

　　在实践中，“小粮囤”的作用已经发挥出来。自2007年以来，山东省累计投资3.71亿元，为农户发放科学储粮仓98.8万个。据测算，这些储粮仓全部投入使用后，比传统方式储粮损失率降低5个百分点，每年可减少粮食产后损失4.9万吨。

　　据联合国粮农组织数据，粮食损失率降低1个百分点，就相当于增产2700多万吨粮食，够7000万人吃1年。面对粮食损失和浪费这一全球共同的挑战，各个国家为此都采取了一些积极措施，有的国家出台了专门的法律打击食品浪费，有的国家加大了资金投入。

　　我国已经以法律形式规范消费者和餐饮行业行为，节约资源，促进经济社会可持续发展。未来，节粮减损还需要社会公众共同参与，弘扬中华民族勤俭节约的传统美德，倡导文明健康、节约资源、保护环境的消费方式。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
能包容放射性物质千年以上！我国核废料固化能力获重大突破
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）记者从国家原子能机构获悉，9月11日，国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程，其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破，成为世界上少数几个具备高放废液玻璃固化技术的国家，对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。…
体验月球挖土！全国科普日活动在全国各地启动
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青、翁奇羽）9月11日，以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的全国科普日活动在全国各地启动，活动将持续到9月17日。今年全国科普日立足面向基层、服务发展、惠及群众，着力组织好北京主场活动、部委主场活动、省级主场活动、系列联合行动、“云上科普日”活动，同时结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，打造多级联动、广泛参与、永不落幕的系列科普活动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部