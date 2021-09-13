张毅荣、朱晟、沈忠浩、张远

原标题：从慕尼黑车展看汽车业未来发展趋势

据新华社德国慕尼黑9月11日电主题为“出行未来，拭目以待”的德国国际汽车及智慧出行博览会日前在慕尼黑开幕，多家国际知名车企携最新车型亮相，并提供未来交通解决方案。环保和互联智能成为博览会上呈现出的汽车业未来发展两大趋势。

德国总理默克尔在出席博览会开幕活动时强调，交通行业可以、也必须为实现碳中和作出巨大贡献。博览会主办方德国汽车工业联合会主席希尔德加德·穆勒对媒体表示，举办博览会旨在寻求更好的方案解决未来交通需求，尤其是有助于实现碳中和目标的方案。

本届博览会上，多家车企均把电动车作为首发亮点。德国戴姆勒集团梅赛德斯-奔驰品牌发布纯电动商务型轿车EQE，续航里程可达660公里。中国长城汽车旗下魏牌发布插电式混合动力（PHEV）车型摩卡（Coffee 01），纯电续航里程超过150公里。

德国汽车零部件生产商采埃孚展示的最新款模块化电驱动组件，在能量密度、重量和效率等方面大幅优化，可减少70%的机械损耗，能灵活应用于不同纯电动车型的生产。

韩国现代汽车集团在博览会上宣布，将在2023年推出氢燃料电池车NEXO的新款车型，2025年后推出大型氢燃料电池SUV，并计划2045年在产品和全球业务领域实现碳中和。

互联智能是本届博览会另一大亮点。中国企业华为以智能汽车部件供应商身份亮相博览会，其带来的增强现实抬头显示器具有超大可视角，不仅能显示仪表盘，还能结合周围环境数据，实现增强现实导航、行人及障碍物预警等，进一步增强行车安全。

华为智能汽车解决方案业务单元欧洲区副总裁汤明表示，当前汽车产业处在向电动化、网联化、智能化、共享化演进的关键时期，信息通信技术在这个过程中将凸显越来越大的价值。

德国一站式汽车互联网平台YesAuto高级分析师马蒂亚斯·延德尔韦夫斯基认为，如今的汽车更像智能手机，把人需要的一切集成在一起，从一个地点更快、更安全地送至另一地点，未来汽车将和人有更多联系。

德国国际汽车及智慧出行博览会前身为每两年举办一次、被誉为世界汽车工业“奥运会”的法兰克福国际车展。

（记者张毅荣、朱晟、沈忠浩、张远）

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