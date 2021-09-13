9月10日，粤港澳三地同时发布了《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》，“跨境理财通”业务试点正式启动。

“跨境理财通”业务试点支持大湾区内地及港澳居民个人跨境投资对方银行销售的合资格投资产品，按照投资主体身份可分为“南向通”和“北向通”。粤港澳大湾区内地居民通过在港澳银行开立投资户，可购买港澳地区银行销售的合资格投资产品；港澳地区居民通过在粤港澳大湾区内地银行开立投资户，可购买内地银行销售的合资格投资产品。

据悉，“跨境理财通”业务试点为大湾区内地及港澳居民个人跨境投资开辟了新的通道，将进一步便利大湾区居民享受优质金融服务，推进粤港澳三地居民生活深度融合；推动内地与港澳金融市场的互联互通，提升中国金融市场双向开放水平，为港澳金融业发展注入新的活力。

邮储银行相关负责人介绍，中国邮政储蓄银行紧抓粤港澳大湾区建设机遇，响应粤港澳大湾区金融市场互联互通建设号召，积极筹备“跨境理财通”业务，致力于为投资者提供更加丰富的投资产品。

该负责人提出，在“跨境理财通”业务试点落地的推进过程中，该银行将紧跟市场动态，做好系统建设，细化风险防控机制，为粤港澳大湾区居民的资产配置提供更丰富的投资产品。目前，邮储银行“跨境理财通”业务筹备工作已进入最后冲刺阶段，将积极向属地监管部门申请业务报备。

该负责人还表示，近年来，邮储银行积极发挥网络优势，深耕个人客户金融服务，从产品服务、人员队伍、科技支撑、品牌形象等方面深化财富管理体系建设。数据显示，截至2021年6月末，邮储银行拥有近4万个网点，服务个人客户6.3亿户；VIP客户4183万户，较上年末增长15%；财富客户346万户，较上年末增长20%。下一步，邮储银行将打造具有自身特色的“跨境理财通”业务服务，持续完善金融服务体系，全力为粤港澳大湾区金融市场建设贡献力量。

(责编：董童、李源)