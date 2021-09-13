人民网北京9月13日电 （赵超）新冠肺炎疫情暴发以来，产业链供应链成为热搜词，引起了国内外的高度关注。“十四五”规划明确提出，提升产业链供应链现代化水平。对此，工信部总工程师田玉龙在今天举行的国新办发布会上表示，产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的重要基础，要确保在重点领域、重点行业关键时候不掉链子，是一项非常艰巨而重要的任务。工信部坚持系统观念，统筹发展和安全，充分发挥超大规模市场、完备产业体系优势，从“点、线、面、系统”四个方向着力提升水平。

从“点”上来看，主要在重点领域有所突破，特别聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备，这些重点领域关系到国家安全、产业核心竞争力。布局一些国家制造业创新中心，实施产业基础再造。

在“线”上，要增强重点行业包括重点产业领域的纵向韧性，也就是线的韧性。主要是把传统产业，通过加大技术改造、创新投入，包括数字化改造、绿色减排等一系列新技术的应用，使由成本优势转向研发、设计、服务的综合优势，推动传统产业转型升级、技术水平提升，把产业链打造得更加坚实，包括工程机械、有色、建材、化工等行业。同时，加强新兴产业的产业链布局，用好产业规模优势，保持和增强在高铁、电力装备、新能源、通信设备领域的产业链竞争力，加快前瞻性布局，在人工智能、量子通信等前沿领域进行新兴产业链布局，引导地方、扶持地方，结合各自的特色和区域战略，使他们形成各具特色的产业链，推动新兴产业集群化发展。

在“面”上，推动以数字化、绿色化的转型升级。加快工业互联网发展，推动智能制造、制造业数字化转型，培育一批系统解决方案供应商，推广个性化定制、网络化协同等数据驱动新模式，加快数字经济在工业领域的深化应用，提升产业链供应链的水平。同时，抓住绿色发展机遇，落实碳达峰碳中和部署要求，分行业分领域制定实施方案，加快推进制造业绿色低碳转型。

在“系统”上，重点抓好生态建设，使各项政策形成链条，使技术、产业优势通过政策环境来保障，使得它进一步发力，在左右拓展、纵深推进、融合发展上，形成良好生态系统，使产业链供应链安全可控，发展更加稳步。还要继续加大制造业对外开放合作，两种资源、两个市场的利用是一个基本原则，加强产业合作，融入全球产业链，探索“双循环”发展模式，构筑一个互助共赢的产业链供应链国际化分工合作体系，这对提升产业链供应链水平至关重要。

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