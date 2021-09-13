人民网北京9月13日电 （赵超）工信部新闻发言人赵志国在今天举行的国新办发布会上表示，无正当理由限制网址链接的识别、解析、正常访问，影响了用户体验，损害了用户权益，扰乱了市场秩序。工信部要求企业按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。

赵志国说，今年7月工信部启动了为期半年的互联网行业专项整治行动。主要聚焦扰乱市场秩序，侵害用户权益，威胁数据安全，违反资源和资质管理规定四个方面、八类问题进行集中整治。专项行动启动以来，工信部通过召开宣贯会、组织政策解读、畅通线索举报渠道、指导企业自查整改等行动，推进各项工作与专项任务有序开展，取得阶段性进展，得到了社会各方面的积极支持和响应。

赵志国透露，在此过程中，作为整治重点之一的“屏蔽网址链接”问题，用户反映强烈，工信部收到了不少举报与投诉。工信部按照专项行动方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。在自查整改中，工信部了解到，部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识与专项行动要求还有一定的差距。为此，工信部采取了行政指导会等多种形式，进一步帮助企业认识到，互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择，让用户畅通安全使用互联网也是互联网行业的努力方向。

赵志国指出，下一步，工信部将聚焦重点整治问题，一是加强行政指导，对整改不到位的问题继续通过召开行政指导会等多种方式，督促企业抓好整改落实。二是加强监督检查，将各种线索渠道收集到的问题纳入台账，并作为监督检查的重点，通过实地检查、拨测验证、技术检测等多种方式，确保问题能够整改到位。三是强化依法处置，对于整改不彻底的企业将依法依规采取处置措施，整改一批典型违规行为，查处一批典型违规企业，推动形成互通开放、规范有序、保障安全的互联网发展良好环境。

(责编：赵超、高雷)