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工信部：前8月新能源汽车销量增长近2倍 鼓励企业兼并重组

2021年09月13日12:42 | 来源：人民网
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人民网北京9月13日电 （赵超）在今天举行的国新办发布会上，工信部部长肖亚庆说，我国新能源汽车发展正处在加速发展期，实现了技术、产品、市场“三个突破”。与此同时，行业体现出企业数量多、小而散的特征，鼓励企业通过兼并重组做大做强。

肖亚庆指出，我国新能源汽车产业发展实现了“三个突破”：

一是技术突破。建立了上下游贯通的完整产业体系，突破了电池、电机、电控等关键技术，其中，动力电池技术全球领先，与2012年相比，单体能量密度提高2.2倍，成本同时下降85%左右。

二是产品突破。新能源汽车续航里程在原有基础上大幅提升，很多车达到500公里以上，虽然实际运行中还有一些问题，但总里程提升幅度比较大。

三是市场突破。连续六年产销量全球第一。截至上月底，累计推广已经超过了700万辆。今年1-8月份，完成新能源汽车产销量分别是181.3万辆、179.9万辆，同比分别增长将近2倍。汽车行业销售整体有压力，但新能源汽车逆势而上。

肖亚庆认为，针对企业数量多、小而散的产业现状，下一步应该从四方面着手：

一是要充分发挥市场作用。鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。各方面对发展新能源汽车的热情很高，对新能源汽车发展有很大促进，但是也要看到新能源汽车技术含量高的特点，资源应该尽可能进行市场化集中，避免分散。

二是加强推广应用。加快充换电基础设施建设，持续开展好新能源汽车下乡活动，抓好公共领域汽车全面电动化的城市试点，推动提高城市公交、出租以及物流配送等领域新能源汽车的比例。此外希望各地为新能源汽车应用提供更多有区域特点的优惠政策，优化汽车限购措施，为促进新能源汽车消费进一步提供良好环境。

三是促进跨界融合。推动电动化与智能网联技术融合发展，现在有不少试点有新突破，加快5G、车路协同技术应用，开辟更多适合消费者的休闲娱乐生活服务，拓展自动或辅助驾驶功能。

四是提升产品质量。在质量安全、低温适用等各方面提出更高标准、更严要求，引导企业提升产品质量、提高服务水平、树立品牌形象，让消费者更喜欢买，用起来更放心。

(责编：赵超、高雷)

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