人民网北京9月13日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，经国务院批准，近日，新版《国家重点保护野生植物名录》（以下简称《名录》）正式向社会发布。新版《名录》共列入国家重点保护野生植物455种和40类，与1999年发布的《名录》相比，调整了18种野生植物的保护级别，新增野生植物268种和32类。

兰科—暖地杓兰。国家林业和草原局供图。

我国是野生植物种类最丰富的国家之一，仅高等植物就达3.6万余种，其中特有种高达1.5至1.8万种，占我国高等植物总数近50%，如银杉、珙桐、百山祖冷杉、华盖木等均为我国特有的珍稀濒危野生植物。

藜芦科—球药隔重楼。国家林业和草原局供图。

国家林业和草原局相关负责人表示，新版《名录》的出台有利于拯救濒危野生植物，维护生物多样性和生态平衡，是我国积极践行生态文明、建设美丽中国的重要举措。

“新版《名录》包括国家一级保护野生植物54种和4类，国家二级保护野生植物401种和36类。其中，由林业和草原主管部门分工管理的324种和25类，由农业农村主管部门分工管理的131种和15类。”该负责人说。

肉豆蔻科—滇南风吹楠。国家林业和草原局供图。

与1999年《名录》相比，新版《名录》主要有哪些变化？

该负责人介绍道，一是调整了18种野生植物的保护级别，将广西火桐、广西青梅、大别山五针松、毛枝五针松、绒毛皂荚等5种原国家二级保护野生植物调升为国家一级保护野生植物；将长白松、伯乐树、莼菜等13种原国家一级保护野生植物调降为国家二级保护野生植物。二是新增野生植物268种和32类，在《名录》的基础上，新增了兜兰属大部分、曲茎石斛、崖柏等21种1类为国家一级保护野生植物；郁金香属、兰属和稻属等247种和31类为国家二级保护野生植物。三是删除了35种野生植物，因分布广、数量多、居群稳定、分类地位改变等原因，3种国家一级保护野生植物、32种国家二级保护野生植物从《名录》中删除。

瑞香科—云南沉香。国家林业和草原局供图。

据了解，下一步，各级林业和草原、农业农村主管部门将依法依规切实做好新版《名录》的各项实施工作，完善野生植物保护制度建设，依照新版《名录》所列物种的自然分布区落实地方政府责任，确保其种群及生境安全，全面依法依规加强野生植物保护管理工作。

国家林业和草原局相关负责人表示，相关部门将摸清资源本底，开展就地保护和监测。保存种质资源，设立一批濒危野生植物扩繁和迁地保护研究中心，全面系统推动濒危野生植物的迁地保护和野外回归，扩大野外种群。开展农业野生植物原生境保护区（点）建设，抢救性收集一批农业野生植物资源。积极支持开展濒危物种致危机制研究，制定行之有效的保护行动计划，形成规范的技术标准和拯救措施。加大执法力度，严厉打击非法采挖、交易国家重点保护野生植物等行为。此外，还将通过走进社区、走进校园、借助媒体等多渠道、多方式、常态化开展遵守法律法规、保护野生植物的宣传，提高公众保护意识，发动公众自觉抵制违法行为，支持野生植物保护工作，形成共同保护的良好局面。

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