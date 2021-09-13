近日，据生态环境部官网消息，根据《中华人民共和国核安全法》及《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》有关要求，经国家核安全局批准，秦山核电厂1号机组运行许可证获准延续，有效期限至2041年7月30日。

秦山核电厂1号机组远景图（受访者供图）

秦山核电厂相关负责人表示，该厂1号机组是我国自行设计建造的核电站，装机容量30万千瓦，1991年12月15日并网发电，一直保持安全运行状态。该机组运行许可证延续获批，填补了技术空白，具有示范价值，对我国构建整套运行许可证延续技术体系、评估方法，促进我国核电厂运行许可证延续标准体系建立健全、培养专业人才队伍有着深远影响。这也是中核集团以及中国核电立足“三新一高”，坚持科技自立自强，统筹安全与发展，助力“双碳”目标实现，建设核强国的具体举措。

据介绍，截止目前，秦山核电基地共拥有9台核电机组，总装机容量660万千瓦。一直以来，秦山核电始终坚持“安全第一”原则，积极探索核能开发、运行、维修等领域核心技术，拥有各种专利735项，国内标准65项，国际标准2项，9台机组运行业绩多年稳定处于世界先进水平。截至2021年8月30日，秦山核电基地共累计缴纳税费约478亿元，带动核电关联企业95家，年产值291亿元，吸纳就业2万余人；累计安全发电6700亿千瓦时，与燃煤发电相比，相当于约减少燃烧标准煤2.13亿吨，减排二氧化碳6.4亿吨，植树造林约423个西湖景区。

该负责人表示，未来，秦山核电将继续发挥先行优势、人才优势、技术优势、文化优势，抢抓机遇、系统谋划，统筹建设两个“零碳城”和“四个基地”，为助力实现“碳达峰”“碳中和”目标，实现强核梦、强国梦贡献更大力量。

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