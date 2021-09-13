原标题：推动可持续发展 聚焦义利评估体系

全球百年变局，正在当下。面对许多亟待解决的环境与社会问题，人类、商业和资本都在呼唤可持续发展，商业和资本向善的大潮已然涌来。

近年来，全球经济、社会和环境领域的“灰犀牛”接连不断，面对极端天气、瘟疫频发、贫富悬殊、经济失衡、逆全球化等带来的诸多不确定性，可持续发展共识逐步形成。而推动可持续发展离不开具体切实的落地行动，量化的标准、工具以及评价认证等正在成为时代呼唤。

近期，绿色低碳发展、推进乡村振兴、实现共同富裕、金融供给侧改革等一系列政策也让上市公司和金融机构，更加重视ESG和“双碳”实践。如何有效引导商业向善、资本向善成为亟待解决的问题。

日前，由盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司主办的“善可持续·与世界共潮生——盟浪成立发布会”在深圳举行。来自政、商、学、社的各界嘉宾齐聚一堂，围绕商业向善、资本向善等话题，共同探讨了如何借助商业和资本的力量共创善可持续的美好未来。

盟浪董事长马蔚华马蔚华表示：实现可持续发展，中国肩负重要使命。中国企业是可持续发展目标实现的关键责任方和主要贡献者。而企业实现可持续发展转型需要义利兼顾的第三方评估服务。第三方评估不仅会为企业提供全面衡量自身综合价值和可持续发展的工具，还使这种评价更具专业性、公信力和开放性，有助于培育健康的ESG生态。

“尽管国际上评估机构已有多年历史，大大小小的各类评级机构也很多，但时至今日，系统评价企业社会价值的评估机构还不多，更鲜见从经济效益和社会价值一致性角度综合评价一家企业的评估准则和成功案例。”马蔚华认为，推动可持续发展，提供义利兼顾的、科学、公正的第三方评估，是盟浪的使命和责任。

据了解，截至目前，盟浪已协同金融机构、上市公司、学术机构、政策研究机构等海内外组织，集结国内外顶尖专家学者，对标全球ESG评估体系，立足于中国本土市场，共同开发出了涵盖28个行业的综合评估企业财务与非财务可持续发展价值管理体系——义利评估（又称“FIN-ESG Rating”，即“FIN-ESG”评估）。

据盟浪首席研究官李文介绍，义利评估不仅涵盖了E（环境）、S（社会）和G（治理），还系统考察了企业的商业伦理和价值观（N），衡量了企业的创新发展能力（I），并将上述评价指标和企业的财务表现（F）有机结合，形成了一套完整的、系统考量企业可持续发展驱动力、创新力和转化力的标准体系。这套评估体系融合了国际ESG评级的指标要素，并充分结合了中国经济社会发展的实际。它比单纯的关注企业ESG风险，更具有价值评估的系统性和组织绩效管理提升的逻辑性，因此盟浪的专家团队也称之为“更好的ESG”评估。

在“资本向善：金融机构拥抱‘双碳’目标——理解、对标与融合”圆桌对话中，盟浪首席咨询官葛兴安表示，金融机构要更好地拥抱“双碳”目标，需要走过“理解、对标和融合”这三个必要的阶段。

他解释道，“理解”，就是要金融机构准确把握“双碳”目标的本质，以及金融机构与实现“双碳”目标之间的重要关系。“对标”，就是要金融机构将其资源配置、市场定价和风险管理的金融功能和相关业务开展落实到“双碳”目标的实践路径、行业、产业、企业上来，助力“双碳”相关行业、产业和企业发展。而“融合”则是强调金融机构在业务开展过程中要将“双碳”目标的路径内化为内部战略、规划、流程、制度、工具、产品，真正和金融机构的业务运营融为一体。

绿动资本CEO白波回忆道，2016年开始做绿色影响力投资机构的时候，市场上没有专门的机构做相关的量化分析和评估工作，只能自己做，很辛苦，也投入了很多成本。“今天非常期待盟浪能够尽快把行业标准化工作做起来，使我们能够共同实现影响力的量化，带来环境和财务回报的双丰收。”

在葛兴安看来，这恰是盟浪的重要任务。通过先进的科技，获取企业公开信息，盟浪构建起科学的评价指标和模型，开发出供金融机构使用的标准化工具——义利评估以及“碳和通”，极大提高了金融机构收集和分析数据的效率，有效推动其实现“双碳”目标。

“此次生态伙伴计划对构建可持续发展生态体系，汇聚多元、多层次、多维度的利益相关方参与重塑商业文明具有重要意义。”在盟浪CEO白虹看来，实现真正的“商业向善、资本向善”离不开政、商、学、社等各界的多方协同和共同促进。

作为最早一批加入盟浪生态伙伴计划的机构之一，亚洲公益创投网络AVPN首席产品官Tristan Ace认为，独立评估、保证社会影响力主张，对于促进系统化变革，实现可持续发展目标至关重要，盟浪将在其中起关键作用。

马蔚华表示，“盟”即宣誓缔约，代表团结和共同成长；又寓意种子萌发，代表新生与成长。“浪”形容新事物的生生不息、汹涌澎湃、一浪高过一浪。作为来自中国的一股力量，未来盟浪将以公益的初心、商业的模式、金融的工具、科技的手段，为商业向善、资本向善乃至人类向善的浪潮汇入涓滴之

(责编：赵超、陈键)