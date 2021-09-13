原标题：构建超实境智慧空间 AR获资本热捧

2012年，AR进入大众视野。2016年起，AR成为大厂及巨头布局的热门赛道之一，融资事件明显增多。2019年“5G元年”， AR的基础建设得到了进一步完善，产业落地速度也明显加快。可以说，随着，AI、5G等技术的发展，AR行业又迎来了新一波投资热潮。

当下，AR作为前沿科技领域当下的热门，让虚拟与现实世界融合互通，打破“虚实鸿沟”，正成为工作现场的重要智能工具与人机交互方式。

超前且代表未来的技术、广阔的市场前景以及投资者的青睐，使AR成为了人人争夺且亟待开发的金矿。

而从长远来看，AR代表的无界互联、虚实融合、自然交互、数字智慧、赋能于人等特点，契合数字化浪潮三十年来计算平台、人机交互和信息呈现的演进路径，将成为互联网的下一代形态。

日前，国内知名AR公司亮风台宣布完成C+轮2.7亿元融资，此轮融资由CPE源峰领投，晶凯资本、源慧资本、大观资本、清控银杏、普超资本等跟投，源星资本、信熹资本、活水资本、MYEG等老股东追加，这也体现出资本市场对AR赛道以及亮风台的信心。

亮风台联合创始人、董事长兼CEO廖春元表示，“本轮融资后公司将继续依托空间计算、AR云、自然交互和AR智能硬件等AR/AI核心技术，强化升级AR平台HiAR Space，加速产品和服务在垂直行业深入落地，解决工作现场核心问题。同时，公司也将持续前瞻布局，坚持技术和产品创新，建设超实境智慧空间。”

成立于2012年的亮风台在AR领域深耕已久。针对此次融资，领投方CPE源峰董事总经理庄永楠表示，“AR作为消费智能化趋势的重要赛道之一，我们长期看好并持续布局，亮风台是AR领域的领先企业，也祝愿亮风台蓬勃发展，引领AR行业更上一层楼。” CPE源峰是一家经验丰富的资产管理机构，秉持长期投资策略和“以专业创造价值”的基本理念，专注为科技与工业、软件与企业服务等四大重点领域的龙头企业提供创新性的投资方案，目前在管基金已获得海内外200多家机构LP的信任与支持，累计资产管理规模超过千亿元。

(责编：赵超、陈键)