原标题：科技创新推动教育普惠 共绘乡村振兴新蓝图

教育是阻断贫困代际传递最好的方式。2006年，教育部等四部门联合启动实施“特岗计划”。该计划旨在引导和鼓励高校毕业生从事农村教育工作，提高农村教师队伍的整体素质。据教育部最新数据显示，“特岗计划”今年拟招聘特岗教师8.43万人，16年来为中西部地区乡村学校补充特岗教师103万人，已成为乡村教师队伍的重要来源。

乡村要振兴，人才是关键。在乡村振兴大背景下，国家鼓励城市人才向乡村流动，建立健全城乡、区域、校地之间人才培养合作与交流机制。随着乡村环境的日益改善与相关政策的逐步完善，越来越多有情怀、有能力的年轻人回到乡村，在祖国最需要的地方实现自己的理想与抱负。

2020年，我国各类返乡入乡创业创新人员达1010万人。这群扎根乡村的人才，坚守在不同岗位，正成为改变中国乡村面貌的生力军。其中，乡村教师辛勤工作、传道解惑、默默奉献，于平凡中成就伟大，用自己的思想与行为激励学生勤奋学习，向着美好生活奋力前行。

在投入乡村教育工作的同时，由于存在基础设施相对落后、学生基础较为薄弱、乡村信息化水平有限、自身经验缺失等问题，部分乡村教师缺乏归属感与职业认同感，“下不去、留不住、教不好”的情况也有发生。

为让更多青年在乡村地区“下得去、留得住、教得好”，2017年9月，友成企业家扶贫基金会联合国内多家学术机构、公益组织、爱心企业共同发起了“乡村青年教师社会支持公益计划”（以下简称“青椒计划”）。该计划致力于免费为中国乡村地区的一线教师提供学习、成长、发展的机会。以线上学习和互动的方式，为乡村新入职的青年教师、特岗教师、师范生定岗教师以及有需求的乡村青年教师，提供更多样的教育学习模式。通过陪伴式的岗前培训项目设计，从专业理论普及、师德师风建设到个人教学技能方法提升等层面，为新教师提供为期一年的系统性培训。帮助其建立职业自信以及增强教师使命感和价值感。

2020年9月，华为WeLink正式成为“特岗青椒计划”线上授课平台。该平台集直播培训、教学管理、知识交流等任务于一体。通过直播授课，联接名师与乡村教师，为乡村教师带来更好学习机会；以WeLink社群为基础构建的“互动交流平台”，按地域、学科划分，增加教师之间沟通交流。增加教师工作便利程度，同时通过联接增强他们的使命感、归属感与自信心。这是科技赋能教育的意义：让技术更有温度，让更多人共享美好生活。

把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界是华为的愿景。“青椒计划”是华为TECH4ALL助力教育普惠的行动之一。TECH4ALL作为华为面向“数字包容”的倡议和行动，围绕公平优质教育、保护脆弱环境、促进健康福祉、推进均衡发展四个领域，希望以实际行动为这个世界带来更多美好的改变。通过华为在技术、应用和技能的关键能力，助力实现联合国提出的可持续发展目标，不让任何一个人在数字世界中掉队。

随着数字技术发展，乡村数字化水平不断提升。科技在乡村教育工作中发挥的作用越来越明显。2021年4月，教育部等四部门发布《关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，强调巩固拓展教育信息化成果。实现依托信息技术的“优质学校带薄弱学校、优秀教师带普通教师”模式制度化，指导教师共享和用好优质教育资源。提升脱贫地区师生信息素养，构建以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准测评的教师信息素养发展机制，推进信息技术与教育教学的深度融合。

从脱贫攻坚迈向乡村振兴，这项任务更加艰巨复杂，也非一蹴而就。乡村振兴需要人才，一位优秀教师可以改变一批人的命运。乡村振兴同样需要科技，教育现代化水平决定乡村现代化水平。科技创新推动教育普惠，用先进的技术将优质的教育资源送达最渴望成长和改变的乡村青年教师手中,为他们开眼界、溯初心、提技能。作为学生成长的引路人，扎根在乡村一线的教师们也将会为学生推开更大一扇窗，让他们看见更大的世界，共绘乡村振兴新蓝图。

(责编：赵超、陈键)