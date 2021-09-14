人民网北京9月14日电 （申佳平 实习生许愿）国家统计局官网显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年9月上旬与8月下旬相比，34种产品价格上涨，11种下降，5种持平。

其中，焦煤（主焦煤）和焦炭（二级冶金焦）价格与8月下旬相比分别上涨19%和11.6%，达3750元/吨和3619.9元/吨。生猪（外三元：三种外国猪杂交的肉食猪）价格为13.5元/千克，降幅达4.3%。此外，硫酸（98%）价格较8月下旬上涨90.4元/吨，本期价格为1007.5.元/吨，涨幅达9.9%。

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