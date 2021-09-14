人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家统计局：9月上旬重要生产资料价格34种涨11种降 焦煤涨19%生猪降4.3%

2021年09月14日09:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月14日电 （申佳平 实习生许愿）国家统计局官网显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年9月上旬与8月下旬相比，34种产品价格上涨，11种下降，5种持平。

其中，焦煤（主焦煤）和焦炭（二级冶金焦）价格与8月下旬相比分别上涨19%和11.6%，达3750元/吨和3619.9元/吨。生猪（外三元：三种外国猪杂交的肉食猪）价格为13.5元/千克，降幅达4.3%。此外，硫酸（98%）价格较8月下旬上涨90.4元/吨，本期价格为1007.5.元/吨，涨幅达9.9%。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：9月上旬重要生产资料价格34种涨11种降 焦煤涨19%生猪降4.3%
　　人民网北京9月14日电 （申佳平 实习生许愿）国家统计局官网显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年9月上旬与8月下旬相比，34种产品价格上涨，11种下降，5种持平。 其中，焦煤（主焦煤）和焦炭（二级冶金焦）价格与8月下旬相比分别上涨19%和11.6%，达3750元/吨和3619.9元/吨。…
商务部：今年1至8月我国外贸创历史同期新高
　　人民网北京9月14日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，商务部外贸司负责人近日在谈到2021年1至8月我国外贸运行情况时表示，今年以来，我国外贸韧性较足、增长较快、快中趋稳、稳中向好。以人民币计（下同），1至8月进出口、出口、进口金额分别为24.78、13.56、11.22万亿元，创历史同期新高。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部