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交通银行全国碳排放权质押融资业务落地青岛

2021年09月14日10:50 | 来源：人民网
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近期，交通银行（以下简称交行）绿色金融业务在青岛市场实现创新突破，为青岛能源泰能热电有限公司办理1000万元碳排放权质押普惠贷款。该笔业务是交行基于全国碳排放权质押的“碳普惠”融资业务。

交行普惠部相关责任人介绍：“伴随双碳目标逐步被社会接受，碳排放权的市场价值进一步明确。全国碳排放交易市场的上线运营，也赋予了碳排放权流动性。此次贷款是我们对于碳排放权业务的又一次实践，将碳排放权质押融资从试点地区拓展到了试点地区外。

交行负责人表示：“我们相信未来碳排放权交易将会更多地对商业银行的信贷业务发展起到积极的作用。”

(责编：曹淼、李源)

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