“破解房改房维修难题，了却烦心事；帮扶大病困难职工，解决揪心事；创建绿色化验室，化解操心事。”在党史学习教育“我为群众办实事”工作中，广州石化从最困难的群众入手，从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，通过用心用情用力解决基层的困难事、群众的烦心事，将“想办、真办、会办、常办”成为推动党史学习教育不断往深里走、往实里走的自觉行动。

“为群众办实事必须全心全意，要想办、真办、会办、常办。想办是前提，必须形成思想自觉，心里时刻装着群众；真办显诚意，必须事不避难、挺身入局、责任在我、多措并举；会办必须严格执行政策、既尽力而为又量力而行、办得贴心暖心；常办必须形成长效机制、一抓到底。”广州石化公司党委书记丘仲宜说。

想办是前提

全心全意为职工谋幸福，就要为职工群众办实事。其中想办是前提，想办就会想方设法去了解群众诉求，想方设法去调查研究，制订方案，抓好落实。

想办，心里才能时刻装着群众。今年4月16日，公司职工陈师傅突然患脑溢血住进重症监护室。他的家境并不好，父母年近70 岁，父亲因重病走不了路，日常需要看病、照顾。重症监护室医药费用昂贵，让这个家庭陷入了困境。公司工会马上为病困职工开通困难会员扶助申请的绿色通道，第一时间将2万元互助费送到家属手中，解了燃眉之急。紧接着，工会先后发起慰问、爱心捐款、就医帮扶金、省总互助会重疾理赔、“职工献爱心”捐助帮扶申请等系列工作。截至7月15日，先后给陈师傅亲属送去互助费、捐款等共计81065元。

为帮助像陈师傅一样有困难的职工，广州石化从完善制度入手，建立健全帮扶工作网络，对帮扶对象动态跟踪管理，认真践行“不让一个职工家庭生活在贫困线以下，不让一个职工子女因家庭贫困而上不起学，不让一个职工因经济困难而看不起病”的“三不让”承诺，消除职工后顾之忧，扎实推进有温度企业建设。

真办显诚意

真办，就必须事不避难、挺身入局、责任在我，多措并举。

近年来，广东省大力开展蓝天保卫战及大气污染防治，全方位、全天候对全省范围内的油品质量进行全生命周期监管，重点是监控市场上油品中的硫、芳烃的含量是否超标，迫切需要组建一支由省、市、区环境监测中心、环境科学研究院、高校学生等组成的油品质量监督队伍。

“广州石化检验中心综合（产品）分析区域2002年获得中国合格评定委员实验室（CNAS）认可，已连续六年次通过复评审，可以承担专业技术培训的重任。”广州石化总经理田宏斌的现场回应，掷地有声。

广州石化检验中心抽调21名党员骨干落实后勤保障和业务培训，安排从事油品检测20年以上的专家工程师负责专业授课。在一个月的时间内，举办了4期培训，共培训学员285人。为确保培训任务的圆满完成，授课老师在半个多月的时间内，连续加班加点备课，做到图文并茂、深入浅出、通俗易懂，受到参加培训学员的一致好评。

会办讲政策

会办必须严格执行政策、既尽力而为又量力而行、办得贴心暖心。

水管破损、消防存在隐患需要整改。江南大道中146、150号住宅小区因房改房维修基金使用流程无法理顺，维修工作一直不能进行，严重影响了130多户业主的日常生活。职工的烦心事，牵动着公司领导的心，公司将解决房改房维修基金问题纳入办实事项目，要求必须尽快解决。公司领导亲自带队多次与科学城园区公司协商，协调解决广州石化房改房小区维修问题，经过多次谈判达成共识，房改房小区维修由广州石化申请维修基金，科学城园区公司负责项目实施。

针对江南大道中146、150号小区无物业管理、无业主委员会，业主年龄偏大行动不方便等实际情况，及时与所属街道沟通，协助成立了业主委员会，由业主委员会聘请的物业公司代表业主签订小区管网维修合同、规范管理。为保证施工顺利，公司派人全程跟踪，多次与业主沟通，及时通报进展情况；项目实施过程与科学城园区公司协商细节，做好施工安全管理；项目完成后与住房保障办、科学城园区公司一起进行现场验收，保证维修效果。

经过相关部门的共同努力，江南大道小区的供水管网顺利完成维修改造，维修基金申请使用流程得到认可，解决了广州石化房改房小区维修的难题。

常办成机制

工作餐问题，曾经一直是职工诉求比较多的问题。面对10年没有调整的餐标和不断增长的物价，如何改善工作餐质量，提升职工满意度，是摆在公司面前一项亟待解决的难题。

为此，广州石化开展了建设“职工满意食堂”专项行动，全力解决职工诉求。一是提高餐标。中晚餐由12元调高至16元。二是调整管理模式。食堂由委托管理调整为委托加工方式，食材采购调整为公司自主采购，提升了成本管控效果。三是优化供餐方案。调整套餐成本分配比例，丰富了小菜、粉面品种，同时调整假日加餐餐次、餐标及加餐范围。四是持续修缮食堂，完善配套设施，改善就餐环境。五是生活福利委员会每月组织基层单位职工代表巡察，不定期收集职工意见。经过持续改进，职工满意率、获得感大幅提升。

常办，必须形成长效机制。广州石化持续开展“解决小诉求、凝聚大力量”工作，在建机制、强功能、增实效上持续发力，推进解决诉求工作持续深化，使之成为职工的“满意工程”“民心工程”：一是建立分级管理机制。分级建立职工诉求解决机制，实现了“小诉求不出班组，一般诉求不出直属单位，大诉求公司督办落实解决”目标；二是建立规范运行机制。建立协调机制，推进各类诉求依法合规解决。建立重大诉求列入公司年度重点工作机制，月度通报，季度协调。三是建立督导考核机制。工会干部挂钩单位，定期定点督导。把解决诉求工作纳入党建考核，从收集、解决、解释诉求的及时性、有效性、满意度等方面进行考评，倒逼解决诉求责任落实。

(责编：李源、曹淼)