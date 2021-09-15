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观察：“减税降费红利账单”为市场主体发展添动能

人民网记者 车柯蒙
2021年09月15日08:54 | 来源：人民网
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“集团2021年已享受减税降费153.9万元”近日，河北津西钢铁集团常务副总裁韩力收到一份“减税降费红利账单”

“2019年，集团享受国家减税降费3325.2万元；2020年，集团享受4721.3万元，翻看每月一份的“减税降费红利账单”，企业享受了多少减税降费红利，一目了然。”韩力说。

2019年，我国实施更大规模减税降费，在河北省，为了让更多纳税人缴费人深入了解自己能享受到的改革红利，税务部门认真贯彻落实减税降费政策，研发出了“减税降费红利账单推送程序”。

“为帮助广大纳税人缴费人准确、迅速、全面算好减税降费‘收益账’，我们在不折不扣落实各项减税降费政策的同时，研发了‘减税降费红利账单推送程序’，按月向纳税人缴费人推送。”河北省税务局收入规划核算处处长侯锐表示，这有效解决了一些纳税人缴费人对减税降费“收益账”不够清晰、获得感不强的问题。

这一来，“减税降费红利账单”让国家的减税降费政策变成了纳税人看得见、摸得着的“真金白银”。

“有了这个‘红利账单’，我们随时都能看到企业减税降费情况，不用一个税种一个税种挨个计算。”石家庄新华区森楠办公家具经营部负责人娇淑霞说。

据侯锐介绍，“减税降费红利账单推送程序”通过“金税三期”系统中纳税人缴费人税费减免数据的访问、提取、推送，让一般纳税人、小规模纳税人、个体工商户，无论主体税种还是附加税费，只要适用减税降费相关政策，每月征期结束后，都能获取相应的电子红利账单。

“‘红利账单’内容非常详细，既有减税降费的总账，又有分税（费）种的明细账，各税（费）种减免事项、政策依据、所属期、减免金额等。”秦皇岛发电有限责任公司总会计师陈海妹向记者展示的“红利账单”显示，今年以来公司增值税减免、土地使用税减免等减免税合计130.73万元。

记者梳理发现，“减税降费红利账单”中，每个减免事项都标明了适用的政策依据文件、文号和具体条款，让纳税人能够对照政策、核对数额。同时，政策还链接了国家税务总局、河北省税务局的法规库，纳税人可根据自身需要学习政策，解决纳税人政策吃不透、拿不准的问题。

长城汽车副总裁、财务总监李红栓看到2021年上半年企业因享受研发费用加计扣除减免税金额近1.96亿元的“红利账单”后表示，国家鼓励科技创新的政策给了企业真金白银的支持，我们将继续加大技术研发和市场开拓力度，努力提升创新驱动力，不断增强长城汽车的国际竞争力。

“河北省税务局是全国税务系统‘精细服务’改革试点单位，我们将始终坚持以服务纳税人和缴费人为中心，加快建设智慧税务，努力提升精细服务水平，着力解决群众急难愁盼问题，不断提升纳税人缴费人的满意度和获得感。”河北省税务局党委书记、局长程俊峰表示。

(责编：罗知之、高雷)

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