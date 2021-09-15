人民网北京9月15日电 （记者车柯蒙）近日，国家税务总局发布《关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》（以下简称《公告》），在允许企业10月份纳税申报期享受上半年研发费用加计扣除的基础上，2021年10月份纳税申报期再增加一个季度优惠。同时优化简化研发支出辅助账样式，调整优化计算方法，促进企业提前享受研发费用加计扣除优惠，增加流动资金，缓解资金压力，减轻办税负担。

据悉，研发费用加计扣除是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时，在实际发生支出数额的基础上，再加成一定比例，作为计算应纳税所得额时的扣除数额进行加计扣除。研发费用加计扣除政策是促进企业技术进步的一项重要税收优惠政策。《公告》明确，在2021年10月企业所得税预缴申报期，企业申报第3季度（按季预缴）或9月份（按月预缴）的企业所得税时，可提前享受前三季度研发费用加计扣除政策优惠。企业10月份享受加计扣除优惠时，只需在预缴申报表中填写优惠事项名称和加计扣除金额，其他相关资料留存备查。

《公告》对企业享受加计扣除优惠的留存备查资料进行了优化简化，由2015版“4张辅助账+1张汇总表”的辅助账体系，调整为2021版“1张辅助账+1张汇总表”，进一步减轻填写工作量。2021版辅助账样式发布后，2015版辅助账样式继续有效，纳税人也可根据自身实际情况和习惯，自行设计辅助账样式，进一步便利优惠政策享受。

与此同时，《公告》还调整优化了研发费用中“其他相关费用”限额的计算方法。企业在一个纳税年度内同时开展多项研发活动的，由原来按照每一研发项目分别计算“其他相关费用”限额，改为统一计算全部研发项目“其他相关费用”限额，让企业最大限度享受优惠政策。

税收红利兑现更及时，纳税人有了更多获得感。奇瑞汽车河南有限公司财务部部长李杨表示，公司每年在研发上投入大量资金，10月份便可提前享受前三季度的研发费用加计扣除优惠，这对企业来说能够及时缓解资金压力，对发展前景更有信心，公司将继续加大技改项目投入，提高智能化改造和新品研发力度。

浙江日新电气有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的国家级专精特新小巨人企业，公司财务负责人袁云霞介绍，今年前三季度研发费用加计扣除预计能释放650万元的现金流，辅助账体系填写量大大减少，全部研发项目可统一计算，享受过程更简化了，企业进一步加大研发投入的底气和信心都更足了。

“研发费用加计扣除政策是支持科技创新的有效政策抓手。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，与现行允许享受上半年研发费用加计扣除政策相比，今年再多增加享受一个季度税收优惠，同时优化简化研发支出辅助账样式，可帮助企业更早更便利享受优惠，以减税激发企业增加研发投入、促进技术创新的积极性。

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