人民网北京9月15日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委近日决定2021年9-10月在全国范围内开展降低重点国有景区门票价格“回头看”，要求偏高的重点国有景区门票价格切实降低，配套服务价格回归合理水平，景区价格行为进一步规范，中秋、国庆期间景区门票及配套服务价格平稳有序。

国家发展改革委表示，2018年以来，各地持续完善国有景区门票价格形成机制，推动降低重点国有景区门票价格，同步规范配套服务价格行为，取得了积极明显成效。但从各方面反映看，一些地方仍存在部分国有景区门票价格偏高，景区配套服务价格不合理，经营者随意涨价、强制捆绑消费等情况。

据了解，“回头看”将重点在以下几个方面开展：

一、景区门票价格形成机制是否完善。本地区所有实行政府定价管理的景区，是否全面建立了科学合理的定价机制和成本监审（调查）制度。景区门票定价成本范围是否规范，并严格限定在游览区域范围内维持正常运营所需的支出。是否已建立景区门票价格定期评估调整机制，以及景区运营情况、收支监管和信息公开制度。

二、景区门票价格是否已切实降低。对本地区实行政府定价管理的景区，是否实现了成本调查监审和价格评估调整全覆盖。对门票价格水平较高、群众反映强烈的景区，是否已切实降价并执行到位。

三、区配套服务价格是否合理。对景区内竞争不充分的交通车、缆车、游船、停车等配套服务，是否依法纳入了政府定价管理。对实行政府定价管理的，是否已在开展成本调查或监审基础上，合理制定价格；实行市场调节价的，是否存在价格明显“虚高”的情况。

四、景区价格行为是否规范。是否存在社会舆论反映强烈的强制乘坐交通工具、通过大门前移等方式不合理收取过路费等违规收费，以及“高定价大折扣”等行为。存在上述情况的，是否已移送或配合有关部门进行了查处纠正。

五、门票价格减免政策是否执行到位。实行政府定价管理的景区，是否按照国家及各地的有关规定，对现役军人、残疾军人、未成年人、老年人、学生、残疾人、宗教人士等提供门票减免优待。红色旅游景点、爱国主义教育基地是否按规定对学生等群体的参观予以优惠。

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