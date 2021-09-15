人民网北京9月15日电 （赵竹青）近日，商务部印发《关于发布首批国家加工贸易产业园认定名单的通知》，山西省太原市国家加工贸易产业园等13家产业园入选该名单。首批认定的13家国家加工贸易产业园，主要位于中西部和东北地区城市群的核心区域，具有承接产业转移的较好条件。

商务部外贸司相关负责人表示，加工贸易是我国扩大开放，深度融入全球产业链，连通国内国际两个市场两种资源的重要载体。建设国家加工贸易产业园是支持加工贸易稳定发展，引导中西部和东北地区参与国际循环、提升开放型经济水平，推动区域经济协调发展的重要举措。

商务部日前公布的数据显示，我国加工贸易梯度转移取得积极成效，上半年中西部地区加工贸易出口占比较去年同期提高2.5个百分点至27%，一批计算机、智能手机、半导体等加工贸易产业集群在中西部抱团发展。

据介绍，13家产业园所在城市占2020年中西部和东北地区加工贸易进出口总额的39%，承接加工贸易梯度转移具有较好基础，对本地区加工贸易和对外贸易发展带动效果显著。产业园依托所在省级、地市级政府支持，重点与粤港澳大湾区、长江三角洲城市群等东部地区加强招商引资、人才交流等合作，通过签署合作框架协议等方式，建立了东中西产业合作互济的常态化机制。同时，产业园所在地政府聚焦优势主导产业，积极推出承接加工贸易梯度转移行动计划、实施方案，出台土地、金融、人才等配套政策，创新开展承接梯度转移工作。

该负责人表示，下一步，商务部将会同各相关部门，指导地方结合实际，深化结对共建，加强政策支持，扎实做好培育建设工作，为推动加工贸易创新发展和贸易高质量发展，服务构建新发展格局提供有力支撑。

首批国家加工贸易产业园名单

（按行政区划排序）

区 域 产业园名称 中部地区 山西省太原市国家加工贸易产业园 安徽省亳州市国家加工贸易产业园 河南省济源市国家加工贸易产业园 湖北省荆州市国家加工贸易产业园 湖南省长沙市国家加工贸易产业园 西部地区 广西壮族自治区南宁市国家加工贸易产业园 重庆市高新技术产业开发区国家加工贸易产业园 四川省眉山市国家加工贸易产业园 贵州省贵阳市国家加工贸易产业园 陕西省西安市国家加工贸易产业园 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州国家加工贸易产业园 东北地区 黑龙江省哈尔滨市国家加工贸易产业园 辽宁省大连市国家加工贸易产业园

(责编：赵竹青、吕骞)