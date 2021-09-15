人民网北京9月15日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织开展月饼专项监督抽检。本次月饼专项采取现场抽样和网络抽样两种方式，在全国随机抽取月饼样品250批次，发现5批次样品不合格，分别是1批次样品微生物污染，3批次样品食品添加剂超限量使用和1批次样品质量指标不达标。

对抽检发现的不合格食品，市场监管总局已责成吉林、黑龙江、上海、浙江、河南、湖北、广东等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。

市场监管总局提示，产品抽检结果可查询https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。

图片来源：市场监管总局

市场监管总局将专项监督抽检不合格月饼具体情况通告如下：

微生物污染问题

黑龙江省绥化市安达市刚子超市销售的、标称黑龙江省玖福食品有限公司制造的京酥月饼，其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为黑龙江省绿色食品科学研究院。

食品添加剂超限量使用问题

一、拼多多沙隆传统食品（经营者为河南省漯河市舞阳县雷马食品经营商行）在拼多多（网店）销售的、标称河南省漯河市舞阳县傲博食品有限公司制造的广式月饼（烘烤类糕点），其中脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

二、湖北省孝感市孝南区好又多超市毛陈店销售的、标称湖北省荆门市京山穗康食品有限公司制造的蛋黄月饼（黑芝麻味），其中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为武汉食品化妆品检验所。

三、淘宝网东北鸿运特产店（经营者为吉林省松原市宁江区尚品食品店）在淘宝网（网店）销售的、标称吉林省松原市尚品电子商务有限公司经销的、吉林省松原鑫龙源食品有限公司生产的东北老式月饼（冰糖五仁），其中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国肉类食品综合研究中心。

质量指标不达标问题

广东省佛山市禅城区联华达百货店销售的、标称广东省广州市长茂食品有限公司制造的叉烧味月饼，酸价(以脂肪计)检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广州海关技术中心。

(责编：李楠桦、吕骞)