人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

注意！这5批次不合格月饼被曝光 涉微生物污染、食品添加剂超量等问题

2021年09月15日13:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月15日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织开展月饼专项监督抽检。本次月饼专项采取现场抽样和网络抽样两种方式，在全国随机抽取月饼样品250批次，发现5批次样品不合格，分别是1批次样品微生物污染，3批次样品食品添加剂超限量使用和1批次样品质量指标不达标。

对抽检发现的不合格食品，市场监管总局已责成吉林、黑龙江、上海、浙江、河南、湖北、广东等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。

市场监管总局提示，产品抽检结果可查询https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。

图片来源：市场监管总局

市场监管总局将专项监督抽检不合格月饼具体情况通告如下：

微生物污染问题

黑龙江省绥化市安达市刚子超市销售的、标称黑龙江省玖福食品有限公司制造的京酥月饼，其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为黑龙江省绿色食品科学研究院。

食品添加剂超限量使用问题

一、拼多多沙隆传统食品（经营者为河南省漯河市舞阳县雷马食品经营商行）在拼多多（网店）销售的、标称河南省漯河市舞阳县傲博食品有限公司制造的广式月饼（烘烤类糕点），其中脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

二、湖北省孝感市孝南区好又多超市毛陈店销售的、标称湖北省荆门市京山穗康食品有限公司制造的蛋黄月饼（黑芝麻味），其中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为武汉食品化妆品检验所。

三、淘宝网东北鸿运特产店（经营者为吉林省松原市宁江区尚品食品店）在淘宝网（网店）销售的、标称吉林省松原市尚品电子商务有限公司经销的、吉林省松原鑫龙源食品有限公司生产的东北老式月饼（冰糖五仁），其中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国肉类食品综合研究中心。

质量指标不达标问题

广东省佛山市禅城区联华达百货店销售的、标称广东省广州市长茂食品有限公司制造的叉烧味月饼，酸价(以脂肪计)检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广州海关技术中心。 

(责编：李楠桦、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
注意！这5批次不合格月饼被曝光 涉微生物污染、食品添加剂超量等问题
　　人民网北京9月15日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织开展月饼专项监督抽检。本次月饼专项采取现场抽样和网络抽样两种方式，在全国随机抽取月饼样品250批次，发现5批次样品不合格，分别是1批次样品微生物污染，3批次样品食品添加剂超限量使用和1批次样品质量指标不达标。…
助力全球服务贸易发展 工商银行深化全球现金管理服务
　　人民网北京9月14日电 （记者夏晓伦）近日，2021年中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会)在北京顺利闭幕。作为全球服务贸易的重要组成部分，金融服务备受各方关注，金融服务专题展也成为了热门展区。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部