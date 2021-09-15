人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国电信上线数字人民币钱包 云改数转战略助力数字中国建设

2021年09月15日13:58 | 来源：人民网
小字号

近日，中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）与中国银行联合研发的“数字人民币”钱包正式上线。据介绍，手机用户仅需在翼支付APP中完成实名认证及绑定银行卡，即可开通数字人民币钱包，实现数字人民币存转银行、换数币、转账等服务操作。

中国电信相关负责人表示，公司作为建设网络强国、数字中国和维护网信安全的国家队和主力军，围绕产业数字化、生活数字化、治理数字化，持续强化基础设施支撑、核心技术赋能和数据安全保障，全力打造服务型、科技型、安全型企业。在今年中国国际服务贸易交易会上，中国电信作为大会通信服务保障方，为全球各国的参展单位，提供稳定、高速的5G网络，零差错、零失误保证各类展出、演讲直播等活动顺利进行。同时，作为参展商，中国电信集中展示了云改数转战略落地以来的新技术、新产品和新应用，彰显出企业的科技硬实力与创新软实力。

自2018年参与数字人民币研发和试点工作以来，中国电信发挥运营商自身优势，将数字人民币与运营商业务服务相融合，聚焦“数字人民币+5G”“数字人民币+物联网”“数字人民币+翼支付”等特色场景，打造出数字人民币5G SIM卡硬钱包，实现双离线支付，并即将在10月底后实现试点推广应用；此外，还承接苏州、成都、深圳等地政府数字人民币红包活动，适配银联商务、中银智慧付、翼支付等多方POS机具，实现扫码、NFC方式数字人民币收款受理能力；中国电信还与中国银行、国家电网合作，在物联网模组中集成数字人民币硬件钱包，推出对公端物联网钱包充电桩，在雄安实现电动汽车充电-数字人民币“即插即付”应用场景。

该负责人指出，下一步公司还将立足运营商业务和数字人民币协同发展，优化物联网模组芯片设计、完善集成数字人民币硬件收款模块，加快终端与SIM卡、物联网、翼支付等平台对接改造，探索与社会需求、经济发展相适应的数字人民币应用新模式，践行建设网络强国和数字中国、维护网信安全的初心使命，为“十四五”开局作出新的贡献。

(责编：李源、曹淼)

分享让更多人看到

推荐阅读
助力全球服务贸易发展 工商银行深化全球现金管理服务
　　人民网北京9月14日电 （记者夏晓伦）近日，2021年中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会)在北京顺利闭幕。作为全球服务贸易的重要组成部分，金融服务备受各方关注，金融服务专题展也成为了热门展区。…
国家统计局：8月就业形势总体稳定 青年人失业率明显下降
　　人民网北京9月15日电 （申佳平）据国家统计局官网显示，1-8月份，全国城镇新增就业938万人，完成全年目标的85.3%。8月份，全国城镇调查失业率为5.1%，与7月份持平。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部