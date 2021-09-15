近日，中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）与中国银行联合研发的“数字人民币”钱包正式上线。据介绍，手机用户仅需在翼支付APP中完成实名认证及绑定银行卡，即可开通数字人民币钱包，实现数字人民币存转银行、换数币、转账等服务操作。

中国电信相关负责人表示，公司作为建设网络强国、数字中国和维护网信安全的国家队和主力军，围绕产业数字化、生活数字化、治理数字化，持续强化基础设施支撑、核心技术赋能和数据安全保障，全力打造服务型、科技型、安全型企业。在今年中国国际服务贸易交易会上，中国电信作为大会通信服务保障方，为全球各国的参展单位，提供稳定、高速的5G网络，零差错、零失误保证各类展出、演讲直播等活动顺利进行。同时，作为参展商，中国电信集中展示了云改数转战略落地以来的新技术、新产品和新应用，彰显出企业的科技硬实力与创新软实力。

自2018年参与数字人民币研发和试点工作以来，中国电信发挥运营商自身优势，将数字人民币与运营商业务服务相融合，聚焦“数字人民币+5G”“数字人民币+物联网”“数字人民币+翼支付”等特色场景，打造出数字人民币5G SIM卡硬钱包，实现双离线支付，并即将在10月底后实现试点推广应用；此外，还承接苏州、成都、深圳等地政府数字人民币红包活动，适配银联商务、中银智慧付、翼支付等多方POS机具，实现扫码、NFC方式数字人民币收款受理能力；中国电信还与中国银行、国家电网合作，在物联网模组中集成数字人民币硬件钱包，推出对公端物联网钱包充电桩，在雄安实现电动汽车充电-数字人民币“即插即付”应用场景。

该负责人指出，下一步公司还将立足运营商业务和数字人民币协同发展，优化物联网模组芯片设计、完善集成数字人民币硬件收款模块，加快终端与SIM卡、物联网、翼支付等平台对接改造，探索与社会需求、经济发展相适应的数字人民币应用新模式，践行建设网络强国和数字中国、维护网信安全的初心使命，为“十四五”开局作出新的贡献。

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