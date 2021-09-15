交通银行股权投资助力人工智能龙头企业发展
2021年09月15日14:03 | 来源：人民网
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近日，人工智能领域企业第四范式向香港联交所递交招股书，开启IPO进程。据悉，在这家人工智能平台与技术服务提供商的股东阵营中，交通银行子公司交银国际参与了第四范式的C轮及D轮融资。
据交银国际相关负责人介绍，作为交行投行业务和市场化股权投资业务平台，交银国际自2008年开展股权投资业务以来，已对超过70家企业完成投资，累计投资金额约180亿元。交行通过“境内+境外”“商行+投行”联动模式，以“投贷联动”为抓手，持续为被投企业提供“股权投资+结构化融资+商行信贷+上市发债+证券研究+财富管理”的产业链一体化服务，持续赋能优质科创企业。目前，由交银国际担任基金管理人的交银科创股权投资基金已初具规模。
该负责人表示，交行在“十四五”规划中明确提出了打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色，其中科技金融旨在对接科技强国战略，为战略性新兴产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、传统产业升级等领域提供综合金融服务。
(责编：董童、李源)
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