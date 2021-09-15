申佳平

一天中，你会使用多少塑料？又会造成多少塑料污染？塑料性能优异、成本低廉，在人们的生活中用途颇广，但因此造成的污染问题已经成为全球关注的焦点。

近年来，我国高度重视塑料污染治理工作。去年1月，国家发展改革委、生态环境部印发实施《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，对加强塑料污染治理作出总体部署。近日，国家发展改革委、生态环境部再次印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》（以下简称《行动方案》），进一步加强塑料污染全链条治理。

《行动方案》要求到2025年，塑料污染治理机制运行更加有效，地方、部门和企业责任有效落实，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制，并具体提出“积极推动塑料生产和使用源头减量”“加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置”“大力开展重点区域塑料垃圾清理整治”等三方面共10项主要任务。

源头减量 推动塑料生产消费环节“瘦身”

在源头减量方面，《行动方案》提出，到2025年，商品零售、电子商务、外卖、快递、住宿等重点领域不合理使用一次性塑料制品的现象大幅减少，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达到1000万个。

在国家发展改革委宏观经济研究院体改所副研究员、副处长张德元看来，长期以来，由于广大企业和消费者主体责任不明确、节约意识不强，导致商品过度包装依然泛滥，各类一次性塑料制品浪费现象比较普遍。这些一次性塑料制品使用广、价值低、收集难，成为塑料污染治理的“难点”和“痛点”，因此必须从源头上减少其生产和使用量。

《行动方案》要求积极推行塑料制品绿色设计。禁止生产厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。减少商品过度包装，提高材质均一化程度和产品的易循环、易回收性，方便塑料制品使用后的回收和再利用。

同时，要充分考虑竹木制品、纸制品、可降解塑料制品等全生命周期资源环境影响，完善相关产品的质量和食品安全标准。开展不同类型可降解塑料降解机理及影响研究，科学评估其环境安全性和可控性。健全标准体系，出台生物降解塑料标准，规范应用领域，明确降解条件和处置方式。加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，不断提升产品质量和性能，降低应用成本。推动生物降解塑料产业有序发展，引导产业合理布局，防止产能盲目扩张。加快对全生物降解农膜的科学研究和推广应用。加大可降解塑料检测能力建设，严格查处可降解塑料虚标、伪标等行为，规范行业秩序。

合理利用 促进再生塑料行业加快发展

在回收处置方面，《行动方案》提出，到2025年，地级及以上城市因地制宜基本建立生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，塑料废弃物收集转运效率大幅提高。全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅减少。农膜回收率达到85%，全国地膜残留量实现零增长。

中国物资再生协会再生塑料分会秘书长王永刚指出，回收废塑料不仅能解决塑料污染问题，而且可以为工业生产提供可观的原材料，进而减少石油开采。因此，大力发展再生塑料行业，构建科学精准的塑料废弃物管理体系，合理管控塑料废弃物、消解处置压力、提升资源化利用比例，不仅可以有效解决塑料污染问题，也有助于保障我国能源安全，助力实现碳达峰、碳中和目标。

按照《行动方案》，要结合生活垃圾分类，推进城市再生资源回收网点与生活垃圾分类网点融合，在大型社区、写字楼、商场、医院、学校、场馆等地，合理布局生活垃圾分类收集设施设备，提高塑料废弃物收集转运效率，提升塑料废弃物回收规范化水平。进一步加强公路、铁路、水运、民航等旅客运输领域塑料废弃物规范收集，推动交通运输工具收集、场站接收与城市公共转运处置体系的有效衔接。鼓励电子商务平台（含外卖平台）、快递企业与环卫单位、回收企业等开展多方合作，加大快递包装、外卖餐盒等塑料废弃物规范回收力度。支持供销合作社大力开展塑料废弃物规范回收。

在再生利用方面，《行动方案》支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。加强塑料废弃物再生利用企业的环境监管，加大对小散乱企业和违法违规行为的整治力度，防止二次污染。完善再生塑料有关标准，加快推广应用废塑料再生利用先进适用技术装备，鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用。

补齐短板 让各类塑料垃圾“无处遁形”

《行动方案》提出大力开展重点区域塑料垃圾清理整治。要求到2025年，重点水域、重点旅游景区、农村地区的历史遗留露天塑料垃圾基本清零。塑料垃圾向自然环境泄漏现象得到有效控制。

北京大学城市与环境学院教授王学军介绍，联合国环境规划署2018年的一份报告称，全世界总计生产的90亿吨塑料制品中，被循环利用的只有9%，约12%被焚烧，其余79%最终堆积在垃圾填埋场或进入自然环境中。而露天塑料垃圾清理难度较大，且容易反弹，需要各地区高度重视，部门之间加强协调，增强预防措施和源头治理措施。

为解决露天塑料垃圾顽疾，《行动方案》针对江河湖海、旅游景区和农村塑料垃圾清理整治提出具体要求。在旅游景区方面，《方案》要求建立健全旅游景区生活垃圾常态化管理机制，增加景区生活垃圾收集设施投放，推动旅游景区生活垃圾与城乡生活垃圾一体化收运处置，及时清扫收集景区塑料垃圾。通过强化对游客的教育引导，倡导文明旅游。实现A级及以上旅游景区露天塑料垃圾全部清零。

(责编：申佳平、吕骞)