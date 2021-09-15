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擦亮“金字招牌”递出“紫色名片” 让中国葡萄酒当惊世界殊

首届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会将于9月25日-27日在银川举办

2021年09月15日15:23 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电 （记者李栋）记者从首届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会（以下简称“博览会”）新闻发布会获悉，博览会定于2021年9月25日-27日在宁夏银川举办，主题为“中国葡萄酒·当惊世界殊”。会议旨在加强同世界主要葡萄酒国家及国内葡萄产区的交流合作，进一步扩大“葡萄酒之都”在国内外的知名度和影响力，打造中国葡萄酒产业的“紫色名片”。

宁夏回族自治区党委常委、常务副主席赵永清表示，博览会是全国首个国家级葡萄酒文化旅游综合性展会，将全方位展示中国葡萄酒文化魅力、产业实力和发展活力，让越来越多的葡萄酒品牌在此平台展示，推动中国葡萄酒当惊世界殊。

“经过多年的开荒拓土、耕耘树艺，宁夏已成为全国最大的集中连片酿酒葡萄产区。目前种植面积达到55万亩、占全国的1/4,酒庄211家、年产1.3亿瓶。”赵永清表示，面对2020年疫情带来的不利外贸影响，葡萄酒出口逆势增长46.4%，国际影响力和竞争力不断提升。

农业农村部市场与信息化司一级巡视员陈萍认为，葡萄酒产业前端连着广大酿酒葡萄种植户，后端连着亿万消费者，是宁夏等葡萄主产区农民增收致富、实现乡村振兴的重要产业。

“需要通过夯实品牌根基、提升品牌标准、创新品牌营销、促进品牌消费，以品牌这杆大旗为引领，用品牌覆盖葡萄酒全产业链条，促进生产上水平、营销有创新、效益能提升。”陈萍说。

据介绍，博览会设置了6项大活动20项子活动，包括开幕式暨世界葡萄酒大会、第二届中法葡萄酒文化论坛、中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游节、葡萄酒展览展示暨商贸洽谈订货会、云上“贺兰山东麓葡萄酒之夜”音乐会、中国（宁夏）国际葡萄酒大赛暨品牌盛典。目前，各项活动的筹备工作正在积极有序推进，嘉宾邀请、展览展示、会议论坛、成果落实等工作进展顺利。

“随着国内外葡萄酒市场的不断开拓，宁夏葡萄酒产业发展将迎来又一个春天。”赵永清说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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