助力双节消费 银联联合商户推出多样优惠
2021年09月15日15:52 | 来源：新华网
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原标题：助力双节消费 银联联合商户推出多样优惠
双节将至，在响应做好各项疫情防控措施的同时，中国银联积极联合餐饮、零售、文旅等行业的头部商户，共同推出云闪付150元无门槛优惠券、满2000立减200等活动，满足消费者在中秋、国庆假期的购物需求，提升消费者获得感、幸福感，进而促进消费市场提质扩容，积极融入双循环经济新发展格局。
9月，中免集团三亚国际免税城迎来7周年店庆。在中免集团提供的6倍积分、单件7折基础上，消费者可在云闪付APP中领取150元无门槛购物券，在付款时直接抵扣使用。此外，即日起至2022年3月31日期间的“银联优惠日”，消费者在中免集团海南5大免税店使用云闪付APP，中国银行、建设银行、中信银行、兴业银行手机APP，绑定相应银行发行的银联信用卡，还可享受满2000减200优惠。
此外，银联在哈根达斯推出“5元商户券优惠活动”，消费者可在购买中秋月饼和冰淇淋时使用。后续，银联还将联合沃尔玛山姆，香格里拉酒店、开元集团等推出特色优惠，为银联各类产品的用户提供专享服务。
依托云闪付APP、银联手机闪付、银联卡、线上线下统一收银台等银联支付产品，在实现支付产品全受理的基础上，银联与各头部商户建立并深化会员互通、权益专享、多倍积分、品牌宣传等四方面的联动与相互赋能，充分发挥商户、商业银行、银联等资源优势，展现银联网络价值。
(责编：董童、李源)
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