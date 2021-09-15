人民网北京9月15日电 （申佳平）近期，国家发展改革委公布2020年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果。国家发展改革委财金司主要负责同志答记者问时表示，总体来看，企业债券主承销商参评机构的信用评价得分在逐年上升。下一步，将结合企业债券市场发展所呈现的新特征、新变化，持续完善信用评价的指标设计和实施方案，不断提高评价结果的科学性、准确性、适用性。

评价结果显示，本次受评主承销商合计84家，按照评价得分由高至低排序，将84家受评主承销商分为A、B、C三类。其中A类主承销商25家，平均得分90.45分；B类主承销商46家，平均得分83.77分；C类主承销商13家，平均得分71.74分。

2020年度企业债券主承销商信用评价结果部分截图。

该负责同志表示，主承销商信用评价结果的分类管理既有利于国家发展改革委开展奖惩工作，又有利于企业债券发行人遴选中介机构。国家发展改革委根据评价结果对主承销商实施分类，在政策研究、品种创新、业务指导等方面给予评价靠前的中介机构更多机会和条件，允许A和B类主承销商在满足独立或牵头主承销企业债券的条件下担任优质企业债券主承销商，限制C类主承销商担任优质企业债券主承销商资格，并要求其加大培训力度，提升业务能力。

他介绍，根据最新的信用评价方案，信用行为指标、业务指标、专家及机构评价指标的分值占比分别为50%、35%和15%，这充分凸显了信用行为在评价工作中的重要地位。据了解，信用行为指标主要考察受评机构在发行承销及存续期管理业务中出现的失信失职行为及社会征信状况，包括企业债券违约及违约处置情况、业务合规和受处罚处分情况、在全国信用信息共享平台和信用档案系统中的不良记录等内容。

该负责同志指出，近年来，国家发展改革委根据企业债券市场发展的新特点，不断完善评价指标体系。2018年度评价中，增加了主承销商优质企业债券承销能力评价指标和信用评级机构企业债券违约率评价指标。2019年度评价中，新增关于存续期管理履职尽责情况等相关指标。2020年度评价中，主承销商评价引入风险处置、专项培训、业务创新等激励指标，信用评级机构评价新增“违约前风险揭示程度”等指标。

“我委鼓励和支持评价结果优良的主承销商和信用评级机构积极参与企业债券工作，加强对评价结果靠后的受评机构的监管力度。对于评价过程中发现的不诚信、不专业行为，将及时记入企业债券中介机构信用档案，并在年度信用评价的相关指标评分中予以体现。”该负责同志同时提到，参评机构可以根据指标体系调整完善自身的组织架构、工作重点和行事方式，找准自身不足，持续提升从业人员的合规意识和职业素养，加强注册制下企业债券业务的专业水平和服务质量，形成“评价-竞争-提升”的良性循环。

此外，他表示，下一步，国家发展改革委将持续深入推进信用评价工作。一是优化年度评价指标。结合企业债券市场发展所呈现的新特征、新变化，充分考量中介机构及相关企业债券对“十四五”时期国家重大战略、重大规划的支持力度，全面考察中介机构在防范金融风险方面的工作质量，持续完善信用评价的指标设计和实施方案，不断提高评价结果的科学性、准确性、适用性。二是加强日常信用行为数据收集。除开展年度信用评价外，我们将继续与国家公共信用信息中心密切配合，进一步推动信用信息及信用评价结果的共享共用。结合注册制改革，加强企业债券信用档案信息系统的建设，加大对主承销商和信用评级机构及其从业人员在企业债券申报、发行、存续期管理等环节日常信用行为数据的收集力度，及时将主承销商和信用评级机构的日常信用行为反映到年度评价结果中。

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