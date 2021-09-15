人民网北京9月15日电 （记者栗翘楚）近日，第九届中国中小企业投融资交易会暨金融交易博览会（以下简称投融会）在京召开。在投融会上，业界专家、企业代表围绕“区块链政务与价值互联网”，共议中小企业拥抱新时代数字金融经济的机遇，助力中国众多中小企业的数字化转型。

会上，中国中小企业协会会长李子彬进行开幕致辞，多位嘉宾进行主题分享。

欧洲科学院院士、北京大学教授邓小铁指出：区块链具有“内容、独特性、共识”层面的性能，并通过单向哈希和共识机制实现了机制设计的进步。

挪威工程院院士容淳铭表示：“当前5G的发展下，数据信任成为了一个非常重要的问题。去中心化的协议来实现资源的有效交互与共享，这是一种开放性的解决方案，也是未来的发展方向。”

除嘉宾分享外，多位重要受邀嘉宾针对“区块链将如何重塑政务与互联网”进行了圆桌探讨。

河南省大数据研究院副院长管涛表示，目前，政务服务面临传统职能转变、区块链法律法规对信息泄露的确权等方面的挑战，而区块链技术可以助力建设数字政府的需求。

中科院软件所区块链应用研究实验室副主任武景刚表示，当前，随着各地相继出台有关区块链发展的激励措施，企业发展迎来新机遇。与此同时，区块链发展仍面临认知不够、跨部门协同不畅等问题，需要社会各界进一步协同合作加以解决。

此外，论坛期间，还举行了《2021中国区块链发展蓝皮书发》布仪式。该蓝皮书由河南省大数据研究院发展战略研究所所长翟新丽组织编写，对我国区块链有关法律法规、政策和标准进行了总结和解读，并通过梳理区块链技术发展历程，全面阐释了区块链产业发展现状。

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