人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）记者从大兴国际机场获悉，9月10日起，大兴机场国内快速中转区全面升级试运行，进一步优化中转服务，让旅客便利、顺畅出行，

据了解，今年6月25日，为推进中转便利化，大兴机场国内快速中转区正式启用，主要服务于转乘南航、厦航、重庆航当天航班的旅客。大兴国际机场相关负责人告诉记者，根据测算，自国内快速中转区启用以来，平均为中转旅客节省时间20分钟，提高了旅客中转效率。

该负责人表示，此次国内快速中转服务在前期运行基础上进一步完善提升，一方面扩大服务范围，除国航外，国内快速中转区实现了航司全覆盖，转乘当天国内航班的旅客均可在此区域快速中转。

另一方面延长服务时间，由原先早9:00至17:00延长至早8:30至23:00，实现了中转航班全时段覆盖，最大程度满足中转旅客转机需求。

上述负责人表示，国内快速中转区服务升级是大兴机场响应民航局《民航旅客中转便利化实施指南》要求，持续提升中转保障能力和服务水平的重要举措。通过持续改善优化中转流程、提高服务品质，让旅客切实享受到民航中转便利。

(责编：杨虞波罗、高雷)