人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

大兴机场国内快速中转区升级试运行 实现中转航班全时段覆盖

2021年09月15日18:23 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）记者从大兴国际机场获悉，9月10日起，大兴机场国内快速中转区全面升级试运行，进一步优化中转服务，让旅客便利、顺畅出行，

据了解，今年6月25日，为推进中转便利化，大兴机场国内快速中转区正式启用，主要服务于转乘南航、厦航、重庆航当天航班的旅客。大兴国际机场相关负责人告诉记者，根据测算，自国内快速中转区启用以来，平均为中转旅客节省时间20分钟，提高了旅客中转效率。

该负责人表示，此次国内快速中转服务在前期运行基础上进一步完善提升，一方面扩大服务范围，除国航外，国内快速中转区实现了航司全覆盖，转乘当天国内航班的旅客均可在此区域快速中转。

另一方面延长服务时间，由原先早9:00至17:00延长至早8:30至23:00，实现了中转航班全时段覆盖，最大程度满足中转旅客转机需求。

上述负责人表示，国内快速中转区服务升级是大兴机场响应民航局《民航旅客中转便利化实施指南》要求，持续提升中转保障能力和服务水平的重要举措。通过持续改善优化中转流程、提高服务品质，让旅客切实享受到民航中转便利。

(责编：杨虞波罗、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
大兴机场国内快速中转区升级试运行 实现中转航班全时段覆盖
　　人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）记者从大兴国际机场获悉，9月10日起，大兴机场国内快速中转区全面升级试运行，进一步优化中转服务，让旅客便利、顺畅出行， 据了解，今年6月25日，为推进中转便利化，大兴机场国内快速中转区正式启用，主要服务于转乘南航、厦航、重庆航当天航班的旅客。大兴国际机场相关负责人告诉记者，根据测算，自国内快速中转区启用以来，平均为中转旅客节省时间20分钟，提高了旅客中转效率。…
业界人士热议区块链赋能政务服务
　　人民网北京9月15日电 （记者栗翘楚）近日，第九届中国中小企业投融资交易会暨金融交易博览会（以下简称投融会）在京召开。在投融会上，业界专家、企业代表围绕“区块链政务与价值互联网”，共议中小企业拥抱新时代数字金融经济的机遇，助力中国众多中小企业的数字化转型。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部