人民网记者 乔雪峰

“人在外地，不到半小时就办好了业务，省时省力又省钱。”吉林省白山市货车司机吴师傅因工作原因常年往返于北京与内蒙古通辽。以往，办理从业资格证年审时，吴师傅都需要回到白山市原发证机关所在地办理。现在，无论他在哪里，都可以在网上轻松办理。

互联网道路运输便民政务服务系统、“道路运政一网通办”微信小程序、道运通手机App、国家政务服务平台“跨省通办”专区、交通运输部微信公众号……通过这些入口，货车司机可以便捷完成道路运输驾驶员从业资格证补发、换发、变更、注销和年度诚信考核5项高频服务事项“跨省通办”，道路运输经营者还可网上办理普货车辆年审和货运车辆道路运输证补发、换发、注销等业务。

数据多跑路、群众少跑腿

真正实现非现场、跨区域办理

办理道路运输驾驶员从业资格证年审与变更等业务，需要驾驶员到发证所在地现场办理，这是多年来最为困扰道路运输驾驶员的问题。

今年3月，甘肃省率先实现甘肃省运政管理系统与互联网道路运输便民政务服务系统间的对接联网与业务协同，实现了道路运输驾驶员5项高频政务服务及普货车辆“三检合一”等事项的“跨省通办”。

兰州市政务服务大厅交通运输窗口工作人员颜昌德说：“现在有了‘跨省通办’，完全是‘最多跑一次’的再次升级，线上办理易操作、更便捷。”截至目前，甘肃省已累计网上受理、办理道路运输驾驶员高频服务“跨省通办”事项620件，群众满意度达到99％。

河南省完成了省级道路运输管理系统与互联网道路运输便民政务服务系统的技术对接、协同办理和数据共享。7月1日至9月13日，河南省通过互联网道路运输便民政务服务系统申请道路运输从业资格证业务1.1万余件，办结11018件，办结率达94.63％，有效解决了道路运输驾驶员异地办事面临的堵点难点。

为深化“放管服”改革，进一步优化政务服务，2019年，吉林省在全国率先实现了普通货车“三检合一”、道路运输政务服务全程网办。2020年，吉林省全面启用道路运输电子证照，实现了252项道路运输政务服务事项全程网办和9大类电子证照应用。今年，吉林省完成该省道路运输从业资格管理平台与互联网道路运输便民政务服务系统的技术对接、协同办理和数据共享。7月1日至9月7日，通过互联网道路运输便民政务服务系统申请从业资格证业务988件，符合条件办结986件，办结率达99.8％。

升级道路运输从业人员管理系统与山西省运政管理系统，完成与互联网道路运输便民政务服务系统部省联调和业务协同工作，在道路运政电子证照App软件中更新、增加道路运输从业驾驶员高频事项的“跨省通办”业务……山西省道路运输驾驶员从业资格证补发、换发、变更、注销，诚信考核等功能已经调试完成并正式运行。

新疆维吾尔自治区于9月6日试运行“跨省通办”业务，每天都有100多笔业务在网上申请办理。“‘跨省通办’业务启动后，司机们告别了多地跑、折返跑，是一项数据多跑路、群众少跑腿的便民惠民政策。”自治区交通运输厅运输管理处相关负责人介绍，网上办事进度全程可查，真正实现非现场、跨区域办理。

制定办事指南 加大宣传力度

推动“跨省通办”尽快落地

为推动“跨省通办”尽快落地，各省交通运输主管部门理顺流程，推动事项办理规范化运行。

8月24日，交通运输部部长李小鹏在国新办新闻发布会上指出，针对货车司机从业资格证异地年审问题，2019年起就可以实行异地办理，2021年开始，交通运输部加快推进这项工作，依托道路运输便民政务服务系统，制定印发了新的工作指南，优化了系统的办理流程，组织开展了业务联调，目前这个事项已经可以通过系统网页端或者微信小程序、手机APP实现跨省通办。同时，实现跨省通办的还有道路货运驾驶员的从业资格证、道路运输车辆的运输证、还有“三检合一”等事项，都可以通过这个系统跨省异地办理。

目前，甘肃省制定了互联网道路运输便民服务系统运政端业务办理指南，方便业务办理人员依章办事，并确定高频事项“跨省通办”的受理条件、申请材料、办结时间、审核流程、发证方式等内容，实现同一事项在不同地域无差别受理、同标准办理。

山西省在12328电话平台知识库中增加“跨省通办”“三检合一”业务的网上办理渠道和办理流程等内容，并组织各地市平台话务员进行专项培训，保证“跨省通办”业务服务质量。同时，加大推广宣传力度，将“跨省通办”办理渠道信息在门户网站、山西交通微信公众号、山西省交通运输厅微博号等政务新媒体上广为宣传，让货车司机及时了解办证政策与流程。

湖北省在办事窗口、运输场站、物流园区、“司机之家”等场所广泛张贴宣传海报，加强窗口单位相关工作人员“跨省通办”“三检合一”业务办理咨询答疑服务培训。各高速公路经营单位在确保运输安全的情况下，利用高速公路可变信息情报板、高速公路广播等途径滚动发布“跨省通办”办理渠道，全力推动道路运输政务服务“跨省通办”等便民事项落地落实。

此外，山西、陕西等地运输服务部门在政府网站增设高频政务服务事项办理入口和宣传飘窗，方便广大道路运输从业人员和经营者及时了解政策及办理渠道。

(责编：杨虞波罗、高雷)