近期，广西壮族自治区政府在介绍中国（广西）自由贸易试验区设立两周年建设情况时表示：截至今年7月底，广西自贸试验区累计入驻企业3.9万家，是自贸试验区设立前的10倍，累计实际利用外资9.3亿美元、进出口3313亿元，占全区外贸外资总额的37%和35%。

两年来，广西自贸试验区一系列大胆试、大胆闯、自主改的政策逐步落实，有效激发市场活力，为广西经济高质量发展和扩大开放注入新动能。

据了解，为推动外贸稳中提质，推动国内国际双循环相互促进，广西凭祥加快培育外贸新业态、新模式。2020年9月15日，广西凭祥出口商品采购中心正式获批第五批国家市场采购贸易方式试点。依托区域优势和政策优势，抢抓发展机遇，大力发展跨境电商业务，助力国货“卖全球”。“目前，共有6家边贸（货代）企业签订入驻合同，共有23家供货商户（其中11家集群注册）、12家外贸代理商、6家报关行、11家采购商按要求在平台上备案。”广西凭祥出口商品采购中心负责人陈宗西表示。

广西自贸试验区崇左片区的友谊关口岸，地处开放前沿，平台、载体丰富，共叠加有自贸试验区、沿边金融综合改革试验区、边境经济合作区、综合保税区、沿边开发开放试验区、跨境电商综合试验区、中国—东盟边境贸易凭祥检验检疫试验区、中越凭祥—同登跨境经济合作区等多个国家级开放平台。

“现在越来越多东盟产品走进中国。在东盟博览会东盟各国展馆里，来自马来西亚、印尼的燕窝、肉骨茶，泰国青草膏、乳胶枕、菲律宾椰子产品等东盟特色产品是一应俱全。自贸区的建设，构建连通世界各地的经贸格局，为东盟各国之间带来了极大的贸易便利。”相关负责人说。

走进北部湾港钦州码头，新业务受理中心对港口收费清单进行公示，实行统一收费、统一标准、统一管理。目前开展的业务主要包括业务受理、堆存管理、箱务管理、计费、收费以及开票等，使首次到港业务办理企业一次性完成咨询、办理、缴费等业务操作。

“目前正在建设钦州港大榄坪南作业区7#、8#、9#、10#自动化集装箱码头，项目岸线总长1302米。与之相配套的港航基础设施也在加快建设，钦州港东航道浚深至-16.3米后，将满足20万吨级集装箱船进港需求。”广西北部湾国际集装箱码头有限公司总经理助理兼商务发展部经理谢火明接受采访时介绍。

“下一步，广西自贸试验区将坚持以制度创新为核心，聚焦面向东盟、服务陆海新通道、沿边开放三大特色，着力建设‘四大高地’，打造‘一链条、一平台、一中心’，建成引领中国-东盟开放合作的高标准高质量自由贸易园区，推动形成国内国际双循环相互促进的重要枢纽。”相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)