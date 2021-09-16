人民网记者 余璐

2021年“全国科普日”主题为“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”。全国科普日活动于9月11日至9月17日开展。

绿色植物通过光合作用固定的二氧化碳，被称为“绿碳”。你可知还有“蓝碳”？今天，记者带您认识“蓝碳”，一起保护生态，促进人与自然和谐共生。

随着我国“双碳”目标的提出，“蓝碳”成为实现这一目标的新途径。

海洋占地球表面积的71%，平均深度达4000米，是地球上最大的活跃碳库。红树林、海草床、盐沼，是三大“蓝碳”生态系统，具有固碳量巨大、固碳效率高、碳存储周期长等特点。

记者了解到，为助力“双碳”目标实现，我国开展专项调查评估，摸清了红树林、盐沼、海草床三大“蓝碳”生态系统本底，加强海洋生态修复，努力提高海洋生态系统碳汇增量。

此外，我国制定了海洋碳汇核算标准，推进“蓝碳”交易。2021年4月8日，广东“湛江红树林造林项目”成为我国开发的首个“蓝碳”交易项目。

自然资源部相关负责人介绍道，该项目由自然资源部第三海洋研究所与广东湛江红树林国家级自然保护区管理局联合完成。项目将保护区范围内2015年至2019年期间种植的380公顷红树林按照核证碳标准（VCS）和气候社区生物多样性标准（CCB）进行开发，预计在2015年至2055年间产生16万吨二氧化碳减排量。

“蓝碳”关乎未来，让我们行动起来，为子孙后代留下一片碧海蓝天。

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