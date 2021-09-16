人民网北京9月16日电 （记者李栋）今日，在国务院政策例行吹风会上农业农村部副部长张桃林表示，截至2020年底，全国已完成8亿亩高标准农田建设任务。建成的高标准农田，在节水、节电、节肥、节药、节人工等方面均有明显的效果，亩均粮食产能增加10%至20%，亩均节本增效约500元，为保护农民种粮积极性，确保全国粮食产量连续多年稳定在1.3万亿斤以上发挥了重要支撑作用。

民以食为天，食以土为本。党的十九届五中全会明确提出，实施高标准农田建设工程。“十四五”规划纲要和近年来中央一号文件均对编制实施新一轮全国高标准农田建设规划作出具体部署。农业农村部牵头形成的《全国高标准农田建设规划（2021－2030年）》（以下简称《规划》），已于8月27日经国务院批复正式实施。

张桃林表示，《规划》提出了今后一个时期高标准农田建设总体目标任务，明确到2025年累计建成10.75亿亩并改造提升1.05亿亩、2030年累计建成12亿亩并改造提升2.8亿亩高标准农田；到2035年，全国高标准农田保有量和质量进一步提高。

洪范八政，食为政首。“近年来，我国粮食连年丰收，全社会库存充裕，尤其是在应对新冠肺炎疫情中，粮食和重要农产品稳产保供，经受住了大考，发挥了重要作用，可谓‘功不可没’。同时也要看到，我国粮食仍处于而且将长期处于紧平衡状态。随着人口数量的增加，特别是消费结构、营养水平的提升，我国粮食需求都还将保持刚性增长的态势。”张桃林表示说。

在高质量发展方面，《规划》明确了高标准农田建设的田（田块整治）、土（土壤改良）、水（灌溉与排水）、路（田间道路）、林（农田防护和生态环保）、电（农田输配电）、技（科技服务）、管（管理利用）8方面内容。要求加快构建科学统一、层次分明、结构合理的高标准农田建设标准体系。同时，综合考虑建设成本、物价波动、政府投入能力和多元筹资渠道等因素，逐步提高亩均投入水平，全国高标准农田建设亩均投资一般应逐步达到3000元左右。

据张桃林介绍，与上一轮2011年—2020年的全国高标准农田建设总体规划相比，本次《规划》具有更加突出产能保障、更加突出质量要求、更加突出针对性和可操作性等特点。

“下一步，我们将按照《规划》部署要求，积极会同地方和相关部门切实抓好《规划》实施工作，大力推进高标准农田建设工程，加快补齐农业基础设施短板，增强农田防灾抗灾减灾能力，实现高质量建设、高效率管理、高水平利用，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给奠定坚实基础。”张桃林说。

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