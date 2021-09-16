人民网北京9月16日电 （记者乔雪峰）我国高度重视耕地保护和粮食安全问题。2020年7月3日，国务院召开电视电话会议，对全国农村乱占耕地建房问题整治工作进行动员部署，要求以“零容忍”的态度坚决遏制新增乱占耕地建房行为。

“7月3日国务院电视电话会议以后违法占用耕地新建、扩建、续建或非法出售的房屋，均属顶风违建。”自然资源部相关负责人告诉记者，2021年7-8月，全国有20个省（区）报送了地方主动发现的2020年7月份以后新增违法占用耕地建房典型案例49宗。截至2021年8月底，经相关地方政府和有关部门共同努力，有42宗已整改到位，其他7宗正在整改中。

上述负责人表示，请各地和各有关部门持续保持高压态势，按照党中央、国务院决策部署，压实地方各级党委和政府责任，实行党政同责，从严查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为，采取长牙齿的硬措施，运用好“人防+技防”的方式，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。对在耕地保护方面有令不行、有禁不止、失职渎职的，要严肃追究责任。

上述负责人表示，要强化底线思维，增强危机意识，充分认识耕地保护和粮食安全的重要性，严格落实《关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》要求，对新增乱占耕地建房行为发现一起、处置一起、曝光一起，坚决做到“零容忍”。按照“既查事、又查人”的原则，坚决处置到位、责任追究到位。对涉及的违纪问题线索按程序移交纪检监察机关，对涉嫌犯罪的坚决移送司法机关追究刑事责任。同时，要坚持以人民为中心，按照《关于保障农村村民住宅建设合理用地的通知》要求，切实保障好农村村民合理建房用地需求。

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