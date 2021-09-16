人民网北京9月16日电 （记者李彤）“当前，融资难仍是困扰中小企业发展的重要原因。”近日，由中国银行业协会、中国中小企业协会、中国期货业协会共同主办的“第九届中国中小企业投融资交易会”在京举办，本届会议以“提升数字普惠金融能力 精准滴灌中小微企业”为主题。参会嘉宾表示，要通过数字技术不断提升金融服务中小企业的能力，满足中小企业多维度的金融服务需求。

中国银行业协会党委副书记、秘书长刘峰表示，当前银行业金融机构运用云计算、区块链等数字技术，不断优化业务流程，创新服务方式和手段，积极为中小企业提供便捷高效的普惠金融服务。

刘峰介绍，截至2021年6月末，银行业金融机构服务小微企业的贷款余额为47.6万亿元，相比2017年同期增长了近20万亿元，单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额17.8万亿元，同比增速29.3%。

“银行业金融机构正积极发展数字供应链金融，快速响应产业链上企业的结算、融资、财务管理等综合需求，降低中小企业成本。”刘峰建议，加快建立跨行业、跨领域、跨区域的全国性数据服务平台，实现信息透明化和金融资源的高效率配置，帮助银行机构实时准确掌握地区、行业及中小企业发展情况。

“我国普惠小额金融贷款虽近年来呈现较快增长态势，但占全部贷款余额的比重依然比较低。”有业界人士建议，要加快中小微企业数字化转型步伐，进一步建设数据共享平台等金融基础设施，健全征信系统，加强对数字普惠金融风险的监控和防范。

金融服务中小微企业，正在顶层设计上不断完善。今年7月初，中国人民银行印发了《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》，鼓励银行业金融机构通过大数据、云计算、区块链等金融科技手段，提高贷款效率。

针对中小企业融资难、融资贵这个世界性难题，微众银行小微企业金融部总经理助理曹辰认为，首先要解决的是融资难的问题，随着金融服务覆盖面的扩大，金融机构围绕供应链上下游企业、科创型中小微企业等客群进行持续经营，能够进一步缓解融资贵的现象。

“但也不能忽视风险控制，要在合法合规的前提下，借助数字化技术，充分运用好数据资源，做好金融服务的贷前、贷中和贷后的管理。” 曹辰提到，通过建立大数据风控技术，能够减少信息的不对称，降低风险成本。

谈及目前小微企业更为多元化的金融服务需求，曹辰表示，随着技术的完善，金融生态产品矩阵已经成型，通过构建中小企业全链路商业服务生态圈，能够为其提供融资、企业贴现、保险、理财等多种金融、非金融产品及服务，帮助小微企业做生意更简单一点。

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