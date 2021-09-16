人民网北京9月16日电 （记者王震）据证监会网站16日消息，为落实中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》（简称《意见》）部署，证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议。会议强调，要强化大要案惩治，继续聚焦财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为；强化法治基础，加快构建中国特色资本市场法律责任制度体系。

会议指出，依法从严打击证券违法活动，对建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，以及服务经济高质量发展具有重要意义。协调小组的建立，是落实“建制度、不干预、零容忍”的具体举措，是完善中国特色证券执法司法体制机制的必然要求，是促进健全良好资本市场发展生态的迫切需要。

会议强调，发挥好协调小组在重大案件协调、重要规则制定、重大问题会商、信息共享等方面的作用,不断健全工作机制，持续强化执法合力，确保《意见》各项重点任务落实到位。

一要强化工作协同，落实各方责任，进一步畅通部际协作、央地联动的工作机制，支持和鼓励各地区根据自身情况建立各种灵活高效的协调机制，推动形成契合国情、共建共治的资本市场治理模式。

二要强化大要案惩治，继续聚焦财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，强化行政与刑事执法司法合作，加快构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体追责体系，进一步推动形成“零容忍”的强大震慑。

三要强化法治基础，在加大资本市场法制供给、畅通民事赔偿渠道、健全市场约束机制、加强资本市场信用体系建设等方面持续发力，加快构建中国特色资本市场法律责任制度体系。

四要强化预期引导，充分发挥典型案件查处的警示作用，加快完善资本市场新闻舆论工作制度化长效化安排，督促各类市场主体牢固树立自觉崇法守信的理念，创造资本市场发展良好外部环境。

中宣部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部和财政部等协调小组成员单位有关负责同志和部门负责同志参加会议。会议审议通过了各部门任务分工，通报了各单位工作落实情况，并对下一步工作做了研究部署。

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