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国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第五次排除延期清单

2021年09月16日20:53 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者王震）据财政部网站消息，经国务院批准，国务院关税税则委员会发布公告，公布对美加征关税商品第五次排除延期清单。

根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第一次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2020〕8号）和《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第三次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2021〕2号），对美加征关税商品第一次排除延期清单和对美加征关税商品第三次排除延期清单将于2021年9月16日到期。

国务院关税税则委员会按程序决定， 对附件所列81项商品延长排除期限，自2021年9月17日至2022年4月16日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

以下为对美加征关税商品第五次排除延期清单：

(责编：王震、高雷)

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