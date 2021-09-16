我国累计淘汰消耗臭氧层物质约50万吨
2021年09月16日20:58 | 来源：新华网
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新华社北京9月16日电（记者高敬）9月16日是国际保护臭氧层日。加入蒙特利尔议定书30年来，我国已累计淘汰消耗臭氧层物质约50万吨。
记者从16日举行的中国履行蒙特利尔议定书三十周年暨2021年中国国际保护臭氧层日纪念大会上获悉，30年来，我国在加强国际合作、建立履约机制、实施行业淘汰、注重技术创新等方面为履约贡献了中国方案和中国智慧，累计淘汰消耗臭氧层物质约50万吨，为保护臭氧层和减缓气候变化作出重要贡献。
《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》于2021年9月15日对我国正式生效。据记者了解，氢氟碳化物（HFCs）是消耗臭氧层物质的常用替代品，具有强温室效应。基加利修正案于2016年10月在卢旺达基加利通过，将氢氟碳化物纳入蒙特利尔议定书管控范围，开启了议定书协同应对臭氧层耗损和气候变化的历史新篇章。
加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体管控，将对应对气候变化发挥积极作用。我国还将不断完善法律法规和管理制度，逐步开展受控物质淘汰，研究制定氢氟碳化物管理制度，支持企业技术创新，不断加大监督执法力度，深入开展国际合作，为保护臭氧层、减缓气候变化作出新贡献。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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