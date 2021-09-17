人民网记者 余璐

保护黄河乃中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。

近日，2021年黄河流域入河排污口排查行动在宁夏、内蒙古拉开帷幕。471名来自18个省市（区）和14家生态环境部直属单位、派出机构的“环保铁军”组成99个现场组，开展为期一周的“拉网式”排查。本次排查涉及宁夏、内蒙古两区的11个市（州、盟），对2977公里岸线、5051平方公里范围、5127个排口进行现场摸底。

黄河流域入河排污口排查如何开展？近日，记者跟随生态环境部黄河流域入河排污口排查工作组奔赴内蒙古鄂尔多斯市进行实地探访。

“笨功夫+高科技”全面摸清排口底数和问题

排查队员在黄河岸边实地踏勘入河排污口情况。人民网记者 余璐摄

在人力难以抵达的可疑排污口点位，排查队员放出无人机，开天眼，入河排口无所遁形。在无人机难以察觉的林下、桥下、草丛下排口，“环保铁军”跋山涉水，实地核查，不放过任何疑点。这是记者眼中的真实写照。

在排查工作组内蒙古鄂尔多斯市排查队员徐广看来，通过这种“笨功夫+高科技”的方式，只为全面摸清黄河流域入河排口最真实的情况。

如何做到有口皆查、应查尽查？徐广介绍道，黄河入河排污口排查设立三级排查模式，一级排查为无人机航测，二级排查为人工徒步实地排查，三级排查为专家质控核查。

“这次行动为二级排查。我们依托无人机沿黄河岸线航测解译出的疑似排污口数据基础，再进行实地踏勘。”徐广对人民网记者表示，按照“站在水里看岸上”原则，所有向水里排污的“口子”都纳入排查范围，包括工业排污口，农业农村排污口、城镇生活污水排污口、雨污混排口以及沟渠、排干等。

APP实时填报 为排污口制作“身份证”

排查队员徒步实地排查疑似排污口。人民网记者 余璐

黄河污染表象在水里、问题在流域、根子在岸上。开展入河排污口排查整治是推进黄河流域生态保护和高质量发展的关键性、基础性工作。

根据生态环境部的安排，2021年将完成黄河中上游河段的排查任务。其中，内蒙古、宁夏段列入第一批现场排查，此后陆续开展其他河段排查。在排查基础上，持续推进监测、溯源、整治工作。

“我们所做的工作就是给每一个排污口制作一个‘身份证’。”排查工作组内蒙古鄂尔多斯市机动组组长肖继平对记者谈到，实地查清谁在排、排什么、排了多少后，为排污口标注好“身份信息”，旨在为后续监测、溯源、整治提供备案。

如何为排污口制作“身份证”？

记者了解到，生态环境部建立了“一图展示、实时管理”的排污口信息平台及手机APP系统，本次排查范围内的41个重点工业园区、31个水源保护区、128个历史排口信息，在排查APP系统上一目了然，排污口的“身份信息”录入、数据审核也都在APP系统上进行。

肖继平介绍道，排污口地理坐标、所属行政区域、排放状况、入河方式、排污口类型、周边环境等图文和视频内容，都是排查队员在现场排查时，须在APP系统上逐一核实登记的信息。

严格审核 把好排查质量关

挑灯夜战，严格审核每个排口的核查录入信息，是每位排查小组组长每晚的“规定动作”。

排查工作组内蒙古鄂尔多斯市第15小组组长易平对此深有感触。“白天顶着酷暑，爬过河堤，淌过河水，一个一个点位认真摸排。晚上回到酒店，和排查队员一一比对APP系统上的登记信息，不放过任何一个疑点，及时查缺补漏，确保排查的点位坐标定位精准、图文内容相符、现场描述客观真实，是为了给下一步的整治工作提供科学依据。”

排查工作组内蒙古鄂尔多斯市城市组长、华南环境科学研究所应急中心主任虢清伟对记者表示，对于一个排污口来说，通常会经过三级排查、六轮质控把关，以此达到排污口的“身份信息”准确无误的目的。

排查队员利用无人机开展排查。人民网记者 余璐摄

“此外，根据生态环境部的要求，现场排查严格按照‘三下五处二’方法。”虢清伟介绍道，重点是对“水下、桥下、草丛下”等无人机航测盲区，“工业集聚区、人口集聚区、生态敏感区、滩涂区、排干沟渠”等区域深入排查，完成无人机发现疑似排污口的核实登记和查找无人机没有发现的排污口两项任务。

“在此次排查行动的培训会上，生态环境部生态环境执法局已对全体成员进行了专业指导。同时，通过在线辅助现场排查、每日通报质量审查情况、每晚例会答疑等形式，不断强化排查能力，形成了严格的质量保障体系。”虢清伟说。

据了解，现场排查结束后，所有排污口的“身份信息”将交办当地政府，地方须在一年之内对所有排污口进行溯源，实行排污口规范管理。

生态环境部生态环境执法局副局长隋筱婵表示，2019年以来，生态环境部先后开展了长江、渤海排污口排查整治以及黄河入河排污口试点排查，为黄河全流域排查整治工作积累了经验。下一步，生态环境部计划用两年时间完成黄河全流域排查，预计到2025年底前基本完成整治工作。

(责编：罗知之、高雷)