原标题：西博会上的“双馆明星”：数字化长虹释放转型魅力

9月16日，为期5天的第十八届中国西部国际博览会(以下简称“西博会”)在成都正式拉开帷幕，科技长虹携智慧家庭、工业互联网等解决方案以及多项产业冠军及产品亮相本届西博会，吸引大量绵阳科技城馆和数字经济馆的参观者驻足体验。

西博会上的“双馆明星”

今年西博会，成为长虹展现自身软实力和硬功底的平台，同时成为绵阳科技城馆和数字经济馆两大主题馆的主角。

近年来，长虹加快实施面向物联网的数字化转型，并取得阶段性成绩，在服务消费者用户的同时，正服务着全球百余家知名品牌。在本届西博会上，长虹根据不同展馆的特色，以不同的视角和内容向观众展示了正在发生巨变的新长虹。

在绵阳科技城馆，长虹围绕技术创新、工业互联网和智慧家庭三大展区呈现，对外呈现了长虹夯实技术创新、构建多层次研发体系的能力。同时，长虹通过人工智能、信息安全、新能源材料等灯塔实验室最新研发成果和应用产品的展示，让观众感受、体验到其研发实力，也为中国科技城添光添彩。

在数字经济馆，长虹则主要通过智慧家庭和冠军产业等诠释长虹数字化转型的阶段性成绩，比如5G生态成套家电、轨道交通电源系统系统、5G特种连接器、物联网模块等等。通过实物互动体验的方式，令观众领略到新长虹的实力与活力。

丰富场景应用 提升C端产品新体验

产品是品牌的载体。长虹“以用户为中心”，丰富产品的场景化应用，做精智能单品，做优智慧家庭解决方案，为消费者提供舒适、聪明、便捷的用户体验。

在长虹展区，最引人注目的是电视产品。98Q8R巨幕影院，通过将时尚的底色与极简的设计相融合，以AI科技创变，赋予生活的便捷和质感追求。采用巨幕98寸影院级面板、杜比视界（Dolby Vision）HDR影像技术优势，使得该产品画质更鲜活、更逼真。同时，长虹激光电视真彩系列C5UPro也吸睛不少。C5UPro采用AI高光效引擎技术，有效提升了光机的发光效率，同时还优化了光学屏幕的增益效果，使得它的亮度相较于上一代，得到系统地大幅提升，可以满足80-120吋画面的投影需求，不论是在有日光、灯光的环境下，还是遮光效果比较好的场地，都能呈现出清晰的巨幕画面。

今年，长虹空调产品在“新风”方向继续发力，推出具备一小时就能换气一次的“新氧舱”新风空调，奠定了其在新风领域的市场地位。

而最新上市的美菱M鲜生二代冰箱也亮相西博会。该产品通过“专精特新”四大核心技术，实现了零冲击和微微冻的两大技术效果。

除了出众的智能单品外，CHiQ“仰望”系列5G成套家电吸引众多参观者驻足体验。该5G成套家电以5G+8K电视作为5G生态接入端口，通过多协议融合，不仅实现电视、冰箱、空调、洗衣机等“虹系”AI成套家电互联互通，同时与小米、京东小京鱼等智能平台打通，实现跨品牌、跨品类外部设备接入，比如智能窗帘、净化器、台灯、风扇、扫地机等等，已实现超过300个跨品牌智能品类的接入。

产业协同发力 巩固B端产业冠军地位

家电并非长虹全貌。除对原有家电主业智慧终端产品的迭代升级，长虹也在围绕主业上下游价值链，将触角伸向更多B端产业，服务企业级用户。在冰箱压缩机、轨道交通电源、物联网模块等多个产业持续布局的长虹，不断突破，形成近十项中国冠军甚至世界冠军，逐步从家电长虹向科技长虹转变，品牌的外延和内涵得以丰富。

在数字经济馆长虹展区，系统呈现了长虹这些冠军产业：全球冰箱压缩机提供商——长虹华意；中国5G特种连接器供应商——长虹华丰；中国领先轨道交通电源系统提供商——长虹电源，以及中国领先的物联网模块提供商——爱联科技等等。据长虹展区负责人介绍，“这些企业，正服务全球百余个知名品牌。”

以美菱冰箱的上游供应商长虹华意为例，目前是博世西门子、伊莱克斯、惠而浦、三星、海尔、美菱等全球知名冰箱企业的主供应商。今年上半年，长虹华意全球销售量达3765万台，同比增加47.87%，全球冰箱压缩机市场占有率突破30%，稳居全球第一。

在两大主题展馆，长虹都展示了最新成果，也让参观者近距离、立体地了解了长虹发展最新情况。“已经刷新了我对长虹的印象，以前觉得长虹就是电视，但看了整个展后，发现长虹还有更多，身边的动车、地铁、共享单车……都有长虹的身影。”参观市民如此说道。

(责编：董童、李源)