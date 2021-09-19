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农业农村部：促进茶产业健康发展 到2025年干毛茶总产值达到3500亿元

2021年09月19日10:13 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 (记者李栋)日前，农业农村部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社联合印发《关于促进茶产业健康发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。明确到2025年茶园面积稳定在现有水平，干毛茶总产值达到3500亿元，茶科技水平大幅提升，基本形成茶产业高质量发展的格局。

农业农村部乡村产业发展司负责人在回答记者提问时表示，近年来，各地立足资源禀赋，推动了茶叶产能持续扩大。针对茶产业快速发展的过程中，部分地区无序发展、经营主体“多小散弱”、精深加工水平不高、品牌与市场对接不够、过度包装且夸大宣传等问题，三部门出台《指导意见》，旨在提高茶产业链供应链现代化水平，提高茶产业质量效益、竞争力和可持续发展能力。《指导意见》明确，到2025年茶园面积稳定在现有水平，干毛茶总产值达到3500亿元，茶科技水平大幅提升，茶文化大力弘扬，一二三产业深度融合，基本形成茶产业高质量发展的格局。

据介绍，近年来，我国茶产业快速发展。2020年，毛茶产量约占世界产量的50%；全国茶叶消费总量超过世界茶叶消费总量的40%；茶叶出口量居世界第二，出口额居世界第一。目前，我国已形成长江中下游名优绿茶、东南沿海优质乌龙茶、长江中上游特色和出口绿茶、西南红茶和特种茶等四大优势区域。

《指导意见》在现有政策和措施的基础上，对引导发展和监管服务进一步明确了6方面措施。

在组织领导方面，强调农业农村、市场监管、供销合作等部门要协调推进工作。

在政策支持方面，统筹加大财政、金融、保险、用地等政策支持，支持茶企优先申报国家和省级农业产业化重点龙头企业。

在市场监管方面，明确要严格市场准入，加强产品包装标识管理，依法打击假冒伪劣、虚假违法广告、价格欺诈等违法行为，排查整治非法营销和炒作乱象。

在行业自律方面，发挥茶叶科研、流通、文化等行业协会作用，定期发布市场交易指导价格，引导会员单位自觉抵制过度包装、恶意炒作。支持行业协会建立统一的茶叶产品追溯系统。

在营造良好氛围方面，科学普及茶的营养、储藏等知识，引导理性绿色消费。宣传茶产业发展成效，推介先进模式典型案例，引导形成茶产业健康发展的良好氛围。

值得一提的是，茶产业发展对脱贫增收作用明显。据统计，832个脱贫县中以茶叶为主导产业的有150多个，产值超过千亿元，累计带动260多万贫困人口脱贫致富。《指导意见》明确提出对脱贫地区茶产业提档升级，要求加大规划引导、财政支持和技术支撑，引导大型茶企到脱贫地区建设生产基地和加工车间，强化利益联结机制，推动当地茶产业转型升级。

(责编：赵竹青、高雷)

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