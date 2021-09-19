学习正当时丨太空三人组回家啦！总书记说他们是奋斗者攀登者的代表
2021年09月19日16:20 | 来源：央视新闻客户端
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2021年9月17日
神舟十二号三名航天员
圆满完成任务
胜利返回
三个月前
2021年6月17日
神舟十二号载人飞船发射升空
航天员聂海胜 刘伯明 汤洪波
顺利进驻
中国人自己的空间站
从2003年
杨利伟搭乘神舟飞船飞向太空
到今年
中国载人航天事业
成绩骄人
世界瞩目
习近平总书记在与神舟十二号航天员
天地通话时说
“你们是新时代中国航天事业
无数奋斗者攀登者的代表”
太空三人组 回家啦！
总监制丨骆红秉
监制丨马丽君
编导丨董萌萌
剪辑丨罗同同 何俊辉 李金凤
视觉丨吕守柱
统筹丨杨波
鸣谢丨南征北战NZBZ
(责编：牛镛、袁勃)
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