人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

学习正当时丨太空三人组回家啦！总书记说他们是奋斗者攀登者的代表

2021年09月19日16:20 | 来源：央视新闻客户端
小字号

2021年9月17日

神舟十二号三名航天员

圆满完成任务

胜利返回

三个月前

2021年6月17日

神舟十二号载人飞船发射升空

航天员聂海胜 刘伯明 汤洪波

顺利进驻

中国人自己的空间站

从2003年

杨利伟搭乘神舟飞船飞向太空

到今年

中国载人航天事业

成绩骄人

世界瞩目

习近平总书记在与神舟十二号航天员

天地通话时说

“你们是新时代中国航天事业

无数奋斗者攀登者的代表”

太空三人组 回家啦！

 

总监制丨骆红秉

监制丨马丽君

编导丨董萌萌

剪辑丨罗同同 何俊辉 李金凤

视觉丨吕守柱

统筹丨杨波

鸣谢丨南征北战NZBZ

(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十二号航天员平安回家 细数太空返回的那些“神操作”
　　人民网北京9月19日电 （记者赵竹青）9月17日，神舟十二号载人飞船搭载3名航天员在天际划出优美的轨迹，从中国空间站荣耀归来，稳稳降落在甘肃酒泉东风着陆场，圆满完成了载人飞行天地往返任务。这是神舟载人飞船执行的第七次载人飞行。…
农业农村部：促进茶产业健康发展 到2025年干毛茶总产值达到3500亿元
　　人民网北京9月19日电 (记者李栋)日前，农业农村部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社联合印发《关于促进茶产业健康发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。明确到2025年茶园面积稳定在现有水平，干毛茶总产值达到3500亿元，茶科技水平大幅提升，基本形成茶产业高质量发展的格局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部