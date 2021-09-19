2021年9月17日

神舟十二号三名航天员

圆满完成任务

胜利返回

三个月前

2021年6月17日

神舟十二号载人飞船发射升空

航天员聂海胜 刘伯明 汤洪波

顺利进驻

中国人自己的空间站

从2003年

杨利伟搭乘神舟飞船飞向太空

到今年

中国载人航天事业

成绩骄人

世界瞩目

习近平总书记在与神舟十二号航天员

天地通话时说

“你们是新时代中国航天事业

无数奋斗者攀登者的代表”

太空三人组 回家啦！

总监制丨骆红秉

监制丨马丽君

编导丨董萌萌

剪辑丨罗同同 何俊辉 李金凤

视觉丨吕守柱

统筹丨杨波

鸣谢丨南征北战NZBZ

(责编：牛镛、袁勃)