本报电 （记者孔德晨）记者从国家市场监督管理总局获悉，在9月16日举行的中国质量（杭州）大会上，第四届中国质量奖评选结果揭晓。

在各地区各行业广泛推荐基础上，经中国质量奖评选表彰委员会评选，市场监管总局审定并核报国务院，决定对京东方科技集团股份有限公司、中铁工程装备集团有限公司、美的集团股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、博世汽车部件（苏州）有限公司、宁波舟山港集团有限公司、银行间市场清算所股份有限公司、北京空间飞行器总体设计部、中国核电工程有限公司“华龙一号”研发设计创新团队等9家组织及中国交通建设股份有限公司总工程师林鸣授予第四届中国质量奖，对徐工集团工程机械股份有限公司等80家组织和李万君等9名个人授予第四届中国质量奖提名奖。

中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉，于2012年经中央批准设立，每两年评选一次，已开展了四届评选表彰活动。中国质量奖旨在推广科学的质量管理制度、模式和方法，促进质量管理创新，传播先进质量理念，激励引导全社会不断提升质量，推动建设质量强国。

本届中国质量奖评选凸显五大特点：一是参评范围广泛，从各行业各地方推荐产生出696个组织和168名个人参评，数量为历届之最；二是外资企业首次参评并获奖，体现了中外质量管理交流互鉴的积极成果；三是民营企业等踊跃参评，获奖组织中民营及混合所有制企业占将近一半，显示了中国民营经济不断迸发的质量创新活力；四是首次为中小企业单设评选类别，共有6家中小企业获得中国质量奖提名奖，引领广大中小企业走“专精特新”发展之路；五是有一批“链主”企业获奖，鼓励发挥标杆引领作用，推动产业链质量协同提升。

(责编：胡永秋、杨光宇)