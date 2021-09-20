本报北京9月19日电 （记者李婕）记者日前从国务院国资委了解到，近年来，国资委组织推动中央企业持续在西藏产业发展、基础设施建设、决战脱贫攻坚等方面发挥积极作用，为西藏长治久安和高质量发展作出了重要贡献。

中央企业充分发挥自身产业优势，主动对接西藏发展需求，助力西藏发展特色优势产业。“十三五”时期，中央企业在藏累计投资1342亿元，实施产业项目9900个。截至2020年底，中央企业在藏分支机构170家，资产总额2128亿元，在岗员工2万人，其中少数民族员工1.3万人。

“十三五”时期，中央企业深入开展“央企助力富民兴藏”活动，在清洁能源开发、基础设施建设等领域持续加大投资建设力度，在藏累计实施油、气、管、网、水、电、路、机场、桥梁、隧道等重大基础设施工程项目3585个，完成项目合同金额3417亿元。

为助力西藏脱贫攻坚，“十三五”时期，中央企业投入各类无偿帮扶资金45.3亿元，实施消费帮扶28.5亿元。同期，中央企业累计选派各类援藏干部人才1968人，累计培训西藏当地干部人才1.4万人次，并组织开展了“雪域雏鹰央企行”等一系列活动，有力促进了民族团结。

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