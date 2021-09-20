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我国养殖水产品占世界总产量60%以上

全球水产养殖大会将首次在中国举办

2021年09月20日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月19日电 （记者邱海峰）记者17日从农业农村部举行的新闻发布会上获悉，第四届全球水产养殖大会将于9月22日至25日在上海举办，这是该大会首次在中国举办。

　　农业农村部渔业渔政管理局局长刘新中当天在会上介绍，本次大会以“面向食物供给和可持续发展的水产养殖”为主题，其间将发布“促进全球水产养殖可持续发展的上海宣言”、促进南南和三方水产养殖可持续发展合作的倡议。

　　“中国是水产养殖第一大国，应联合国粮农组织邀请，经国务院批准，农业农村部与联合国粮农组织和亚太区域水产养殖中心网共同主办本次大会，这是全方位展现全球水产养殖成果和中国水产养殖发展经验、共商今后全球水产养殖发展大计的重要平台。”刘新中说，改革开放以来，中国水产养殖业快速发展。1989年，中国水产品产量跃居世界第一位；2020年，总产量达到6549万吨，其中养殖产品占比达到79.8%。目前，中国养殖水产品占世界水产品养殖总产量的60%以上。

　　刘新中表示，中国水产养殖业快速发展，不但改善了中国人民的食物营养结构，繁荣了农村经济，也为保障食物安全、减少贫困人口、保护生态环境发挥了重要作用。2020年，中国水产养殖种类达到300种以上，养殖水产品人均年有量37公斤，是世界平均水平的2倍。渔业产值占农业产值比重从1978年的1.6%提高到2020年的9.27%。2020年，专业从事水产养殖的人口达到457.5万人，是1978年的8.8倍；渔民人均纯收入达到21837元，是1985年的35倍。国内海洋捕捞产量由2011年的1241.94万吨降至2020年的947.41万吨，减少了23.7%，极大缓解了天然渔业资源保护利用的压力。

　　据悉，全球水产养殖大会由联合国粮农组织发起，每十年举办一次，此前已举办三届。第四届全球水产养殖大会在中国举办得到了各有关国际组织和全球各国的广泛支持与关注。目前，报名参加本次大会的共有2700余人，线上参会2200余人，来自120个国家、地区和经济体及有关国际和区域组织。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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